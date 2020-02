Überkonfessionelle Party gefeiert

Die betagteren Mitbürger können’s natürlich auch: Gemeinsame Fasnacht von katholischem Altenwerk und evangelischem Seniorenkreis – schon seit Jahren ein guter Brauch.

Lauda. Hier belässt man’s nicht bei der Art „Berieselung“ von der Bühne her, sondern bezieht regelmäßig den Saal mit ein: Wenn das katholische Altenwerk und der evangelische Seniorenkreis wie bereits seit Jahrzehnten in trauter Ökumene gemeinsam und überkonfessionell vereint Fasnacht in Lauda feiern, dann kommt dabei stets auch durchaus flotte Bewegung in die Reihen der gut gelaunten Besucher.

Mehr als 100 zumeist farbenfroh verkleidete betagtere Mitbürger aus dem Stadtgebiet hatten sich zur 2020er närrischen Veranstaltung beim üblichen Wechsel der Räumlichkeit diesmal in der Historischen Pfarrscheune eingefunden, um ein über dreistündiges Programm nicht nur zu konsumieren, sondern sich auch mit einzubringen.

So hielt man sich nach der leutseligen Begrüßung in Gedichtform durch Anna Tomolik, Gertrud Sack und Irina Kim, die unter anderem Pfarrer Ralph Walterspacher und Diakon Willi Schnurr willkommen hießen, nicht lange mit etwaigem Leerlauf auf, sondern stieg sofort mit einem Mitmach-Singspiel voll in den Nachmittag bei entsprechend dekorierter Umgebung ein. Gleich etliche Strophen von „Ein Schifflein sah ich fahren“ sorgten umgehend für ein lebhaftes Auf und Ab an den geschmückten Tischen, wie in der Folgezeit musikalisch begleitet vom unermüdlich aufspielenden Alleinunterhalter Martin Neckermann (Vilchband), den in diesem Fall noch Berthold Renk gesanglich unterstützte.

Später schlossen sich noch weitere Aktionen seitens des Publikums an, so beispielsweise eine nicht enden wollende Polonaise, doch gefragt blieb im nächsten Zeitraum vor allem jedoch der Einsatz klatschender Hände zum ausgiebigen Applaudieren als die nun eben übliche Form der Anerkennung für die unterschiedlichen Darbietungen auf der kleinen Bühne – wenn nicht gerade die Moderatorin Anna Tomolik zum in der Wein- und früheren Eisenbahnerstadt längst bewährten Schlachtruf aufforderte.

Den verdienten langanhaltenden Beifall gab’s zuerst für Edelgard Günther und Roswitha Lotter, die bei ihrem Sketch „Emma und Otto im Theater“ sichtlich naserümpfend unangenehmen Gerüchen nachgingen, abgelöst von einer eigenwilligen Kloster-Geschichte durch den pastoralen Mitarbeiter Mike Spitschu, ehe sich eine 28-köpfige bunte und ausnahmslos niedliche Truppe auf den Brettern einfand. Die „Listigen Elfen“ als hoffnungsvoller Nachwuchs der Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi Lauda, trainiert von Ute Pelz, Karin Hellinger und Gabi Sack, begeisterten dabei mit ihrem „Papageientanz“, der natürlich „Zugabe“-Rufe erschallen ließ, gewünschte Verlängerungen, die man im weiteren Verlauf noch hinzufügte.

Als umsichtige „Mitarbeiterin des Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen“ glänzte danach in gewohnter und bekannter Weise Roswitha Lotter, die geschäftstüchtig ein Komplett-Angebot für Hochzeit und Taufe unterbreitete, bevor daraufhin die elf Heranwachsenden der Jugendgarde der Oberlaudaer Rootzen unter ihren Trainerinnen Diana Bayer und Helga Itzel einen speziellen Einblick in den angeblichen Schulalltag vermittelten.

Nach einem kleinen und dennoch aussagekräftigen Gedicht von Irina Kim bedeutete schließlich der Auftritt der Kindergarde aus dem nachbarlichen Oberlauda einen weiteren Höhepunkt des Nachmittages, als die von Diana Ebert und Martina Mohr trainierten insgesamt 17 Cowgirls und -boys sowie Indianer mit tänzerischen Kunststückchen in den „Wilden Westen“ entführten.

Bei entsprechender Verpflegung und mit diversen Schunkelrunden steuerte die fasnachtliche Veranstaltung von Altenwerk und Seniorenkreis danach endgültig ihrem krönenden Finale zu, bei dem die Verantwortlichen noch nette selbstgebastelte Orden und anerkennende Präsente an die zahlreichen Helfer hinter den Kulissen verteilten.

Nach dem wichtigen Hinweis auf das diesbezügliche nächste gemeinsame närrische Treffen 2021 im Laudaer evangelischen Gemeindezentrum intonierte das in jeder Hinsicht bestens unterhaltene Auditorium in der katholischen Pfarrscheune ökumenisch vereint lauthals und stimmgewaltig den unverwüstlichen Kultschlager „So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergeh’n“.

