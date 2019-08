Über 90-Jährige wird betrogen

Lauda-Königshofen.Immer häufiger treiben falsche Polizisten ihr trügerisches Spiel mit vorwiegend arglosen, älteren Menschen und bringen sie um ihre Ersparnisse, Schmuckstücke sowie Wert- oder Kunstgegenstände.

Die Täter geben sich als Polizisten aus und behaupten dreist, dass die Wohnungen der Personen Ziel von zukünftigen Einbrüchen seien. So erging es auch einer über 90-jährigen Frau aus Lauda-Königshofen. Ein Unbekannter gab sich als Polizist aus und setzte die Frau mit einer erfundenen Geschichte massiv unter Druck. Schließlich bekam es die ältere Dame vermutlich mit der Angst zu tun und folgte den Anweisungen des Betrügers. Sie ging zur Bank und hob einen Betrag von knapp 22 000 Euro ab. Auf Anweisung des angeblichen Polizisten legte sie am Abend das Geld vor die Haustüre. Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt vor dieser Betrugsmasche und rät dazu, misstrauisch zu sein, wenn jemand am Telefon nach Wertgegenständen oder Bargeld fragt. Die Betroffenen sollen den Polizeinotruf 110 wählen.

