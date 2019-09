Udo Jürgens war vor 50 Jahren auf der Messe

Königshofen.Exakt vor 50 Jahren gastierte Udo Jürgens anlässlich der Königshöfer Messe in der Tauber-Franken Halle. Das Autogramm oben stammt aus dem Gästebuch der Tauber-Franken Halle. Der Entertainer hatte es damals bei seinem Auftritt dort hinterlassen. Aber auch die Redaktion der Fränkischen Nachrichten erhielt damals von ihm einen handschriftlichen Gruß: „Ich freue mich auf mein Konzert am 27. September in Königshofen und hoffe, auch die Leser der Fränkischen Nachrichten dort begrüßen zu können. Herzlichst Ihr Udo Jürgens“. Der beliebte Sänger war 2014 gestorben. Sammlung: Geisler

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019