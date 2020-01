TV startet ins neue Sportjahr

Königshofen.Mehr Bewegung, eine bessere Fitness, die Gesundheit stärken gehören zu den meisten Zielen, welche zum Jahreswechsel angestrebt werden. Doch gute Vorsätze sind das eine – sie dauerhaft umzusetzen das andere.

Gemeinsam in einer Gruppe Gleichgesinnter, unter fachkundiger Anleitung gelingt dies jedoch meist besser. Deshalb startet der Turnverein Königshofen ab dem 7. Januar wieder mit seinem abwechslungsreichen Programm für Erwachsene.

Wer bisher kaum Sport betrieben hat, sollte langsam beginnen und ausprobieren, welche Sportart zu ihm passt und Spaß macht. In allen Übungsstunden ist das „Hereinschnuppern“ gewünscht, Neueinsteiger immer willkommen. Hier eine Übersicht über die wöchentlichen Übungsstunden:

Montag: 18 Uhr Walking (Treffpunkt an der Kirche), 20.15 Uhr Jedermänner /Männergymnastik.

Dienstag: 19 Uhr Fitnessgym Frauen, 20.15 Uhr Männergymnastik.

Mittwoch: 19 Uhr Frauengymnastik, 20 Uhr Aerobic/Body-fit.

Donnerstag: 20:30 Uhr Er-und Sie-Gymnastik / Rücken-fit.

Freitag: 9.30 Uhr Gymnastik, 20.15 Uhr Fitness Männer.

Der erste Wander-Treff findet am Samstag, 18. Januar, um 13.30 Uhr statt. Ein neuer Zumba-Kurs beginnt am Montag, 13. Januar, um 19 Uhr im Gesellenhaus. Anmeldungen an Sabine Sack, Whats App 01515 19 59 278. Ab Dienstag, 21. Januar, läuft ein Kurs „Schwingen auf dem Trampolin“ in der TV-Turnhalle.

Wandern und Walken dient unter anderem zur Stabilisierung der Knochen, Krafttraining zum Muskelaufbau, Aerobic zur Verbesserung der Koordination, Gymnastik zur Dehnung und Körperstabilisation, Cardio-fit zur Förderung des Herz-Kreislaufsystems. wagrü

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.01.2020