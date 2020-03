Turner eröffnen Saison

Odenwald-Tauber.Der Gauentscheid eröffnet am Samstag, 7. März, wieder die Turnsaison im Main-Neckar-Turngau. Hierfür kommen insgesamt 306 Turnerinnen aus den Vereinen Grünsfeld, Neunkirchen, Tauberbischofsheim, Großrinderfeld, Königshofen, Walldürn, Reisenbach/Mudau, Wertheim, Aglasterhausen und Neckarelz zusammen und gehen in 62 Mannschaften und fünf Einzelturnerinnen in Königshofen an den Start.

Der Gauentscheid ist aufgeteilt in Gau- und Bezirksklasse. Diese Differenzierung ermöglicht auch Vereinen, die nur einmal die Woche trainieren, an Wettkämpfen teilzunehmen. Die Anforderungen in der Bezirksklasse sind jeweils etwas höher als die in der Gauklasse. Diese Aufteilung in Gau- und Bezirksklasse hat sich bewährt, denn so treten 42 Mannschaften in der Gauklasse gegeneinander an, die sonst vielleicht nicht zu einem Wettkampf gehen würden. In der Bezirksklasse starten 20 Mannschaften, die mehrmals in der Woche trainieren und somit auch einen höheren Schwierigkeitsgrad turnen.

Bei diesem Wettkampf treten die Mädchen in Teams mit einer Wettkampfstärke von fünf Turnerinnen an und zeigen ihre Übungen an Boden, Reck/Stufenbarren, Balken und Sprung. Davon werden jeweils die drei besten Wertungen der Mannschaft im Wettkampfbüro eingereicht und die Mannschaft mit der höchsten Punktzahl wird mit dem ersten Platz belohnt.

In der Bezirksklasse haben die ersten und zweiten Plätze die Möglichkeit, sich für den Bezirksentscheid zu qualifizieren. Beim Bezirksentscheid werden dann die besten Mannschaften der vier Turngaue Mannheim, Heidelberg, Elsenz und Main-Neckar aufeinandertreffen.

Der kommende Wettkampf ist in drei Altersgruppen aufgeteilt. Um 9 Uhr beginnt das Einturnen für die Turnerinnen 14/15 und älter, um 11.45 Uhr für die Mädchen vom Wettkampf W 10/11 und 12/13 und um 14.30 Uhr beginnt das Einturnen für die jüngsten Turnerinnen (W6/7 und W8/9) und führen ihren Wettkampf anschließend durch. Die Siegerehrung für jede Altersklasse findet immer vor dem Einturnen des nächsten Durchgangs statt.

Wer am Samstag Zeit und Lust hat, darf gerne in die Wörthalle in Tauberbischofsheim vorbei kommen – Eintritt ist frei und für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. clzw

