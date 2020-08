Turkin und Rothermel verabschiedet

Lauda-Königshofen.Bei der Betriebsfeier wurden an der Schule für Musik und Tanz zwei langjährige verdiente Mitarbeiter, die zum Schuljahresende die Bildungseinrichtung verlassen, verabschiedet. Vladimir Turkin geht in den Ruhestand, er war seit 13 Jahren als Lehrer für Violine und Holzblasinstrumente engagiert. Jochen Rothermel, der über 20 Jahre Blechblasinstrumente unterrichtete und vor allem als Leiter des von ihm gegründeten Blechbläserensembles Tauberbrass bekannt war, wechselt an die Musikschule nach Kitzingen.

Musikschulleiter Edgar Tempel würdigte die Leistung, mit der sich die Lehrer um die Schule verdient gemacht haben, und wünschte gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Manja Huber alles Gute.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020