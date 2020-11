Trotz Einschränkungen durch die Pandemie viel getan

Main-Tauber-Kreis.Aufgrund der erhöhen Infektionszahlen fand die Synode der Bezirksjugend als Videokonferenz statt. Die Jugendsynodalen lernten die neue Dekanin Wibke Klomp kennen und besprachen, wie Angebote in Zeiten von Corona durchgeführt werden können.

Bezirksjugendpfarrerin Laura Breuninger begann mit einer Andacht. Alexandra von Lindern, Wartberg, führte durch die Sitzung.

Dekanin Wibke Klomp stellte sich vor und berichtete auch von ihren Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie spielte lange im Posaunenchor und hat im Kindergottesdienst-Team mitgearbeitet. Es ist ihr wichtig, dass Jugendarbeit Spaß macht und dass Jugendliche erleben, dass die Geschichten von Jesus ihnen Mut geben können.

Zahlreiche Aktivitäten

Während der Sitzung fiel der Satz: „Aufgrund von Corona war keine Jugendarbeit möglich.“ Doch bald stellte sich heraus: Das stimmt so nicht. Vieles konnte unter den vorgeschriebenen Hygiene-Auflagen durchgeführt werden.

In Königshofen führte Laura Breuninger das Kinderferienprogramm „Splash“ mit fast 20 Kindern durch. Viele Programmpunkte einschließlich der Mahlzeiten fanden draußen statt. Unterstützt wurde Laura Breuninger von Annelie Vestner.

Neues Konzept in Lauda

Annelie Vestner hat die FSJ-Stelle der Jugendarbeit inne und ist seit 1. Juli im Kirchenbezirk Wertheim tätig. Da die Pfarrstelle in Lauda vakant ist, machen Laura Breuninger, Bezirksjugendreferent Alexander Kirchhoff und Annelie Vestner die Konfirmandenarbeit der Gemeinden Lauda und Königshofen-Grünsfeld gemeinsam. Hierfür haben sie ein neues Konzept entwickelt, das auch unter Corona-Bedingungen durchführbar ist.

In Bestenheid und in der Emmaus-Gemeinde finden wieder Kindergottesdienste statt. Mit Hula- Hoop-Reifen achten die Kinder auf die Abstände. Krippenspiele sind geplant.

Auch in Wenkheim gab und gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche. Christel Stegner, Wenkheim, erinnert sich noch gerne an den „Osterweg“ für Kinder und Erwachsene.

Karin Heneka berichtete von den „Zahnputzgedanken,“ auf Instagram, ein Anstoß, der so kurz ist, dass er beim Zähneputzen angehört werden kann. Für die Advents- und Weihnachtszeit sind wieder Impulse auf Instagram geplant. Die Kinderfreizeit hat stattgefunden. Auch die Erlebnispädagogikschulung konnte Alexander Kirchhoff mit seinem Team wie geplant als Segelfreizeit durchführen.

Kristin Väth berichtete begeistert von der Teenie-Freizeit, die kurzerhand in eine Radtour an den Bodensee umgewandelt wurde. Täglich legten die Teilnehmer rund 90 Kilometer auf ihren „Drahteseln“ zurück.

Laura Breuninger erläuterte sehr detailliert, was die Mitarbeitenden bei der Durchführung von Treffen und Freizeiten in der Jugendarbeit beachten müssen. Es muss sich um eine feste Gruppe handeln. Die Daten der Teilnehmer müssen dokumentiert und vier Wochen aufbewahrt werden. Beeindruckend war, dass die Jugendlichen sehr gut informiert waren und achtsam, gleichzeitig aber auch sehr kreativ mit den Regeln umgehen.

Glaubensgrüße auf YouTube

Natürlich mussten auch Veranstaltungen abgesagt werden. Erfreulich ist, dass es auch neue Entwicklungen gibt. Bezirksjugendreferent Alexander Kirchhoff hat ein „Produktionsstudio“ eingerichtet, um die „Glaubensgrüße“ aufzunehmen. Die Videos können über youtube auf der Homepage des Kirchenbezirks www.kirchenbezirk-wertheim.de angesehen werden. Auch besondere Gottesdienste sind auf der Homepage zu sehen.

Alexandra von Lindern berichtete von der Jugendband. Die Band hat zwei neue Mitglieder bekommen und probt derzeit wöchentlich mit sieben Personen. Von Lindern, die selbst zur Band gehört, sagte: „Wir halten Abstand und jeder hat ein eigenes Mikrofon.“ Bei der Teilnahme am Bandmeeting Rhein-Neckar in Heidelberg wurden die Bandmitglieder professionell gecoacht.

Der Bezirks-Konfitag wird vor Ort und virtuell am 23. Januar 2021 stattfinden. Die Gruppen bekommen jeweils ein Paket mit Aufgaben, die sie in ihrer Gemeinde bearbeiten. Die große Abschluss-Veranstaltung findet als Zoom-Meeting statt. Der Pfarrkonvent war von dieser Lösung sehr angetan.

Vorhaben

Für 2021 sind Freizeitleiterseminar, Fahrsicherheits-Training, Jugendgruppenleiterkurs, Erlebnispädagogik-Schulung und Freizeiten geplant, teilweise wieder in anderen Formen als bisher. Auch an einem Angebot für Konfirmanden und Schon-Konfirmierte wird gearbeitet. Das Konfi-Camp für Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem ganzen Kirchenbezirk soll erst wieder 2022 stattfinden.

In Wenkheim gibt es, nach dem Weggang von Sara Serpi, eine neue Gemeindepädagogin: Donata Wulff. Sie hat bereits ihre Arbeit aufgenommen.

Die Sekretärin im Jugendwerk Hannelore Kuhlmann beendet ihren Dienst am 31. Dezember 2020. Die Stelle wird wieder ausgeschrieben werden.

Christel Seitz sagte ade

Bezirkskirchenrätin Christel Seitz, die stets den Kontakt zur Arbeit des Bezirkskirchenrates hergestellt hat, verabschiedete sich aus der Bezirksjugendsynode. Sie verwendete dazu das Bild eines Leuchtturms. Der erste Leuchtturm stand in Alexandria und wurde von der Sonne gespiegelt. So wurde er zur Orientierung für die Schiffe, auch tagsüber. „So sollen auch wir das Licht Gottes widerspiegeln, so dass andere Orientierung finden können“, sagte Seitz. Dieses Anliegen sei ihr für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in den Gemeinden und im Bezirk wichtig. Sie habe ihre ehrenamtliche Tätigkeit im Kreis der Jugendarbeit stets sehr gerne ausgeübt. Auch die Jugendsynode hat ihr Wirken sehr geschätzt und sich bedankt.

Die nächste Bezirksjugendsynode findet am 6. März 2021 statt. Hier dürfen die Jugendmitarbeiter sich auf einen besonderen Gast freuen. Der Landesjugendpfarrer Jens Adam wird nach Wertheim kommen.

