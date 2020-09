Trommelkurse

Königshofen.Für die letzte Ferienwoche sind vom Verein „Artikuss“ noch zwei Veranstaltungen für Schulkinder geplant. Am Dienstag, 8. September, und am Donnerstag, 10. September, jeweils von 14 bis 16 Uhr wird in Königshofen ein Kurs für afrikanisches Trommeln angeboten. Geleitet wird dieser vom Trommellehrer Michael Schmitt, der bereits an verschiedenen Schulen im Taubertal tätig war.

Die Instrumente werden gestellt. Zu dem kleinen Ensemble gehören die Kpanlogo-Trommeln aus Ghana, ergänzt von Rasseln und Glocke Am Dienstag sind Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse willkommen, Schüler von der fünften bis zur achten Klasse dürfen sich gerne für Donnerstag, 10. September, anmelden. Das Trommeln findet bei guten Wetterverhältnissen im Freien auf der Wiese hinter der Turmbergschule Königshofen statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf vier bis acht Kinder pro Kurs.

Anmeldungen sind möglich bei Familie Baumann, Telefon 09343/65035.

