Trainingsbetrieb läuft langsam an

Königshofen.In einer Telefonkonferenz hat man beim SV Königshofen den Fahrplan für die kommenden Wochen festgelegt. Der Trainingsbetrieb aller SV-Teams läuft wieder langsam an und auch neben dem Fußball auf dem grünen Rasen wurden weitere Aktivitäten auf den Weg gebracht. Seit einigen Tagen ist der SVK-Fanshop online.

Nachdem die sportlich Verantwortlichen des SVK schon vor Wochen ein Konzept unter Wahrung der Grundsätze des vom Kultus- und Sozialministerium vorgegebenen Infektionsschutzes im Zusammenhang mit der Nutzung von Sportanlagen während der Corona-Pandemie entwickelt und erfolgreich umgesetzt haben, sind mittlerweile neben der Landesliga-Mannschaft mit der C-Jugend auch das erste Jugend-Team wieder ins Training eingestiegen. Ab kommender Woche folgen dann die F-Jugend (ab 16. Juni, immer dienstags von 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr und von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr), die E-Jugend (ab 18. Juni, immer donnerstags von 17.00 Uhr bis 17.45 Uhr und von 18.15 Uhr bis 19.00 Uhr) und die Bambini (ab 22. Juni, immer montags von 17.00 Uhr bis 17.45 Uhr) jeweils in Kleingruppen. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass eine Teilnahme nur mit schriftlicher Einverständniserklärung eines Erziehungsbereichtigen möglich ist. Die A- und B-Jugendlichen starten zu einem späteren Zeitpunkt.

Auch rund um das Sportgelände tut sich einiges beim SV Königshofen. Unter dem Motto „Wir sind Messestädter“ eröffnete man den SVK-Fanshop mit einem ersten Sortiment. Weitere Infos dazu sind auf der Homepage unter www.sv-koenigshofen.com einzusehen. Des Weiteren wurde die fußballlose Zeit genutzt, Renovierungsarbeiten im Sportheim und Regenerationsmaßnahmen an den Rasenspielfeldern durchzuführen.

Allerdings musste auch eine negative Entscheidung getroffen werden, denn aufgrund der unsicheren Lage muss das geplante Feriencamp der Jugend an der Ostsee in den Sommerferien ausfallen. An den Terminen der Fußball-Ferienprogramme der Städte in Lauda-Königshofen und in Boxberg im August soll festgehalten werden. ai

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.06.2020