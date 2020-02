Tolles Programm

Lauda.Der Verein „Artikuss“ Lauda feiert seinen 25. Geburtstag – ein besonderes Jahr mit einem besonders schönen Programm.

Bereits Mitte März singt der Chor „Inselmut“ unter der Leitung von Joschka Nehls. Die Sänger freuen sich auf die Besucher der geistlichen Chorkonzerte „In Saecula Saeculorum“. Gesungen werden a-cappella-Werke von Schütz, Bach, Mozart, Bruckner, Rheinberger, Gjeilo und Miskinis. Ergänzt wird das Konzert mit Orgelmusik, gespielt von Elisabeth Maruschke. In der in St. Vitus-Kirche von Schönfeld beginnt das Konzert am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 15. März, um 18 Uhr wird das Konzert in der Kirche St. Martin Oberlauda aufgeführt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Für den Geburtstag von „Artikuss“ war es der Wunsch der Veranstalter, wieder einmal die georgischen Freunde von der Gruppe „Geotrain“ aufzurufen. Am Samstag, 4. April, um 20 Uhr wird das Konzert in der Pfarrscheune Lauda stattfinden.

Gregorianik

Berühmte georgische Mehrstimmigkeit und instrumentale Virtuosität entfalten sich im Austausch mit Jazz, Scat, Funk und Fusion, Indien, Ravel – raffiniert, überraschend, modern, heiter und einfühlsam und ziemlich spannend. Zurab J. Gagnidze, die Basis der speziell für diesen Abend zusammengestellten Gruppe, kommt mit einer internationalen Besetzung (Georgien, Lettland, Argentinien) und einem Tänzer; ein Augen- und Ohrenschmaus ist garantiert.

Am Sonntag, 5. April, wird, bei vorheriger Anmeldung, für Mitglieder und Freunde ein Brunch angeboten. Hier gibt es Gelegenheit zum Plaudern.

Ein weiteres Konzert wird es am Freitag, 15. Mai, um 20 Uhr in der Synagoge von Wenkheim geben. Die Musiker von der Gruppe „Strömkarlen“, die bereits seit einigen Jahren die Besucher begeistert, stellen ihre neue Edda-CD vor. Ein besonders intensives Klangerlebnis mit eigenen Kompositionen nordischer Lieder und Heldensagen.

Orientalischer Tanz

Ab 3. März wird der „Orientalische Tanz für Fortgeschrittene“ wieder anlaufen. Cornelia Gehrig (Yasira) trifft sich mit den Teilnehmern dienstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Schulturnhalle der Gemeinschaftsschule Lauda.

Der Kurs für „Orientalischen Tanz“ (American Tribal Style) mit Isabelle Zenkert (Isira) beginnt am Mittwoch, 4. März, im Dorfgemeinschaftshaus Beckstein. Dieser Kurs findet zweiwöchentlich von 18.30 bis 20 Uhr statt.

Am Samstag, 7. März, von 14 bis 18 Uhr bringt der Kurs „Krafttiere und Pflanzenverbündete“ einen bildhaften Zugang zu eigenen Ressourcen. Medizinrad, Trommel-und Rasselrhythmen, Krafttiere und Schutzwesen helfen, die Botschaften der Seele zu verstehen. Den Kurs im Dorfgemeinschaftshaus Beckstein leitet Elke Lux, erfahrene Yoga-Lehrerin und Sozialpädagogin.

Das „Artival“ von 2. bis 8. August auf Burg Breuberg hat mit dem Erscheinen des Programmes sofort für zahlreiche Buchungen gesorgt. Doch es gibt noch einige der begehrten Plätze – allein die Entscheidung dürfte schwer fallen: African Dance, Gesang mit Liedern der Erde, Framedrum & Voice, Improtheater, Kaleidoskopbau, Samba Reggae, Yoga, Kinderkurs „Gauklerlager“, Capoeira, Instrumentenbau und Bogenschießen (mit Zubehörbau) stehen zur Wahl. Je nach Zeiteinheit können auch zwei Kurse kombiniert werden. Der „Artival“-Flyer ist beim Verein und bei bekannten Auslagestellen erhältlich. anba

