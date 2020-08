Tolle Trainingsleistungen gekrönt

Königshofen.Voller Stolz nahmen die Vorschulmädchen des Mädchenturnens vom TV Königshofen ihr Kinderturnabzeichen in Empfang .

Über mehrere Wochen wurde unter Einhaltung der Coronahygiene- und Abstandsregeln fleißig geübt und Punkte gesammelt.

Aus den Bereichen Gehen und Laufen, Sinne, Hüpfen und Springen, Hängen-Stützen, Rhythmik, Springen-Fliegen-Landen, Zirkuskünste und Gerätebahn musste je eine Übung mit einer Mindestpunktzahl absolviert werden. Zum Beispiel mussten die Mädchen über eine Bankwippe balancieren, an den Ringen mit Ballübergabe schwingen, vom Trampolin im Sitzen landen, in einem vorgegebenen Rhythmus über eine Mattenbahn springen und einem Seilsalat mit den Augen folgen. Das Kinderturnabzeichen war der Abschied für die Mädchen vom Kindergartenturnen. Nach den Ferien wechseln sie in das Turnen für die Mädchen der ersten und zweiten Klasse. Für Sonja Michelbach war dies auch die letzte Turnstunde als Übungsleiterin.

Nach 24 Jahren Übungsleitertätigkeit übergibt sie die Gruppe ihrem Turnteam Susann Krautz, Sabrina Frank, Kathrin Schmitt, Franziska Froböse und Eva Stindl.

