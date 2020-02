Thomas Maertens angezeigt

Lauda-Königshofen.Im Nachgang einer Auseinandersetzung um einen 230 000 Euro teueren Security-Einsatz in den Asylunterkünften in Lauda und Königshofen Mitte März letzten Jahres war seinerzeit Bürgermeister Thomas Maertens in die Offensive gegangen. Im Rahmen eines Pressegesprächs mit unserer Zeitung hatte er ein Arsenal von Hieb-, Stich- und Schusswaffen präsentiert, die angeblich in den beiden Unterkünften gefunden und sichergestellt worden seien (wir berichteten).

Dies war frühzeitig von Teilen des Gemeinderats angezweifelt worden. Schon damals war die Forderung aufgekommen, dass Ordnungsamt und Bürgermeister Thomas Maertens beweisen sollten, dass dem so sei. Bis auf den heutigen Tag ist der Schultes dem nicht nachgekommen.

Noch „sehr frisch“

In dieser Angelegenheit ist dieser Tage eine anonyme Strafanzeige gegen Lauda-Königshofens Bürgermeister Thomas Maertens bei der Staatsanwaltschaft Mosbach eingegangen. Dies bestätigte Pressesprecher Oberstaatsanwalt Florian Sommer am Montag gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Näheres könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht dazu sagen, die Anzeige dürfte „sehr frisch“ sein, sie sei noch nicht erfasst.

Bereits im letzten Jahr seien im Zusammenhang mit dem angeblichen Waffenfund in den Asylunterkünften drei Anzeigen bei der Mosbacher Behörde eingegangen, teilt Florian Sommer weiter mit – zwei wegen Untreue, eine wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Seinerzeit seien die Ermittlungen allerdings „mangels Anhaltspunkten“ im Sande verlaufen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020