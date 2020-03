Unterbalbach.Die Abteilung Brauchtumspflege der DJK spielt am 7. März,19.30 Uhr, und am 8. März, 14.30 Uhr, das Theaterstück „Drei Mieter und ein Entführungsfall“. Die Aufführungen finden in der Balbachhalle statt. Regie führt Monika Schumann. Karten gibt es noch an der Tageskasse. Vorbestellungen sind per E-Mail unter kramercarola@web.de möglich. Bild: DJK

