Termine beim TV Königshofen

Königshofen.Nach einem arbeitsreichen Vereinsjahr und einer kurzen Pause startet der Turnverein Königshofen am Samstag, 11. Januar, um 18 Uhr mit dem Neujahrsempfang in der TV-Turnhalle.

Übungsleiter, Trainer, Ehrenmitglieder und Helfer des Vereins treffen sich zu einem gemütlichen Beisammensein, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und auf die neuen Aufgaben und Aktivitäten anzustoßen. Deshalb ist die TV-Halle am Samstag und Sonntag ganztägig für den Trainingsbetrieb gesperrt.

Zu einer Besprechung treffen sich der Vorstand und der Wirtschaftsausschuss am Mittwoch, 15. Januar, um 19.30 Uhr im Wirtschaftsraum.

Eine große Anzahl an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen hat 2019 beim Sportabzeichen ihre Fitness in Leichtathletik, Schwimmen, Radfahren und Gerätturnen getestet und die Anforderungen in den verschiedenen Kategorien erfüllt.

Die Ausgabe der Sportabzeichen findet am Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr statt. Hierfür dürfen sie an diesem Abend die „Fitness-Medaille“ entgegennehmen.

Zum Turnerball, der langjährigen Fasnachtsveranstaltung des Turnvereins, sind alle Interessenten willkommen. Sie findet am Samstag, 8. Februar, in der TV-Halle statt. Das Motto lautet „Zauberhafte Märchenwelt“. Die Band „Bavaria-Beat-Boys“ sorgt für Stimmung und Musik, so dass das Tanzbein fest geschwungen werden kann.

Am Fasnachtssamstag, 22. Februar, geht es mit der Black and White Party weiter. Getanzt, gefeiert und gerockt wird auf zwei Ebenen. DJ’s sorgen für Musik und Stimmung.

