Teilnahmefrist für Messefamilie endet

Lauda-Königshofen.Für das neue Magazin zur Königshöfer Messe, das erneut in Kooperation mit den Fränkischen Nachrichten entsteht, sucht die Stadt Lauda-Königshofen ab sofort die „Messefamilie 2020“. Den Gewinnern wird ein professionelles Fotoshooting spendiert. Möglichst drei Generationen sollen auf dem Titelbild der nächsten Ausgabe vertreten sein. Familien, die sich für das professionelle Fotoshooting bewerben wollen, können ihre Bildideen (gerne als Handy-Schnappschuss oder Selfie) bis zum 8. März per E-Mail an messe@lauda-koenigshofen.de schicken. Wünschenswert wäre ein kurzer Text der Familie, der verrät, warum gerade sie in diesem Jahr für die Königshöfer Messe stehen sollte.

