Teilnahme am Forschungsprojekt „Digitaldialog 21“ als Chance sehen

Lauda-Königshofen.Die CDU-Fraktion hatte mehrere Anträge ins Gremium eingebracht, die bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag in der Stadthalle Lauda behandelt wurden.

Weiterverfolgt wird die Entwicklung eines Digitalisierungskonzepts. Um die Zukunftsaufgabe der Digitalisierung systematisch anzugehen, hat man bei der Stadt eine Strategie konzipiert. „Der Prozess ist im Fluss. Wir müssen schauen, was das Land in dieser Sache auf den Weg bringt“, so Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Die Corona-Krise habe auch Abläufe in der Verwaltung optimiert. So prüfe man, ob man künftig die Terminvergabe beibehalte, was für Verwaltung und Bürger einfacher sei.

Braun erklärte, dass die Kommune am Forschungsprojekt „Digitaldialog 21“ teilnimmt, dass vom Wissenschaftsministerium gefördert wird. Ziel sei, Akzeptanz und Schwerpunkt der Bevölkerung beim Digitalisierungsprozess zu erforschen. Auftakt dazu wird eine Fragebogenaktion sein, der Workshops und Bürgerdialoge folgen, wie Juliane Noe von der Stadtverwaltung erläuterte. Angestrebt wird ein Austausch mit dem Mehrgenerationenhaus und eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt.

Fragebogenaktion und Workshop

Nicht zufrieden ist man mit der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen, so Noe. Die Portallösung des Landes über „service-bw“ habe bei der Optimierung von Abläufen noch Potenzial.

Marco Hess, CDU-Fraktionsvorsitzender, sah darin die Chance für eine moderne effiziente Verwaltungsarbeit. Er war überzeugt, die Stadt könne damit im Kreis Akzente setzen. Sein Kollege Michael Geier von der FBL mahnte, dass man den persönlichen Kontakt über die Digitalisierung nicht vernachlässigen dürfe.

Auswirkungen hatte die Corona-Krise vor allem durch die Schließung von Kitas und Schulen auf die Eltern. Um sie zu entlasten, übernimmt die Stadt die Beiträge für rund 145 Kinder in den Kindergärten von April bis Juni. Für die Notbetreuung müssen allerdings Beiträge entrichtet werden. Auch Kosten von rund 3000 Euro für die Verlässliche Grundschule werden den Eltern erlassen, was der Gemeinderat einmütig beschloss.

Nicht ganz so einmütig war der Vorstoß der CDU zum Haushaltssicherungskonzept und der Schaffung eines Wirtschaftsförderungsprogramms. Für Bürgermeister Dr. Lukas Braun sind stabile Hebesätze ein wichtiger Punkt. Die von der CDU vorgeschlagenen 300 000 Euro „sind jetzt nicht darstellbar“. Zudem sei man mit den mehr als 250 Firmen und Unternehmen im Austausch, bearbeite Stundungen und Gewerbesteuervorauszahlungen wohlwollend.

Siegfried Neumann, Fraktionsvorsitzender von SPD/FB, sah in dem Schritt der Stabilisierung der Gewerbesteuer die richtige Weichenstellung. Kritik am Antrag selbst gab es nicht nur von ihm, sondern auch von der FBL. Deren Fraktionsvorsitzender Michael Geier und Hubert Segeritz fanden stabile Steuern einen Beitrag, den sich die Stadt leisten können müsse. „Im größeren Rahmen können wir die Wirtschaftsförderung nicht umsetzen, im kleinen Rahmen ist die Stadt schon aktiv“, so Segeritz.

Heftiger wurde die Kritik am CDU-Antrag für ein Haushaltssicherungskonzept. Ein Punkt dabei ist, dass die Verwaltung monatlich Bericht über die Haushaltslage erstatten soll. „Es ist eine Pflichtaufgabe der Kommune, bei Veränderungen im Haushalt über den aktuellen Stand zu berichten“, gab Bürgermeister Braun dem Gremium mit auf den Weg. Die Fraktionen hätten das Gespräch mit dem Kämmerer gesucht. „Diese maximale Transparenz gegenüber den Fraktionen wird es auch weiterhin geben“, machte Brauch deutlich.

Gemeinderat Herbert Bieber (SPD/FB) warf der CDU vor, Anträge nur um der Anträge willen zu stellen. Er fühle sich seit 20 Jahren immer informiert. Das Konzept rief bei Siegfried Neumann „Alarmstimmung“ hervor. Solche Anträge beschäftigten die Verwaltung unnötig. „Wir werden uns bei der Klausur intensiv darum kümmern.“ Dann würde der Haushalt auf den Prüfstand gestellt.

Marco Hess verteidigte die Anträge der CDU. Man stelle keine Scheinanträge, sondern lege den Finger in die Wunde, dass man rechtzeitig und umfassend informiert werde. Man erlebe derzeit eine Talfahrt bei den Einnahmen. „Andere Rahmenbedingungen erforderten ein anderes Feingefühl.“ Und er warf FBL und SPD/FB vor: „Die Anträge werden hier schlecht geredet, weil sie keine eigenen Ideen haben.“

