Tauberfränkisches Highlight

Beckstein.„Beckstein brennt“ heißt es wieder am Sonntag, 27. Oktober, ab 11 Uhr in dem Lauda-Königshöfer Stadtteil.

Die Verantwortlichen stehen in den Startlöchern und freuen sich bei hoffentlich guten äußren Bedingungen auf eine große öffentliche Resonanz bei diesem tauberfränkischen Highlight.

Seit 2005 veranstalten die Becksteiner Brenner mit ihren Badischen Kollegen zusammen die offizielle Brennsaisoneröffnung des Badischen Brennerverbandes in der Region Tauber-Neckar. „Beckstein brennt“ hat sich in den letzten Jahren weit über die Stadt und Ländergrenzen hinaus einen Namen gemacht und zieht Jahr für Jahr über 10 000 Besucher an. In diesem Jahr findet Beckstein brennt nun zum 14. Mal statt.

Programm: Eröffnung: 11 Uhr an der Becksteiner „WeinWelt“, Beginn mit den Böllerschüssen der Historischen Schützengilde Königshofen am Startpunkt im Hof und Vinothek der Becksteiner Winzer. Anschließend Grußworte der Gäste aus Kommune, Politik und Verband, Gastbesuch der württembergischen Destillatkönigin, offene Türen der Brennereien, Herstellung von Edelbränden mit Destillatverkostung, musikalische Untermalung durch die Heckfelder Musikanten; später Platzkonzerte im Ort, Brenner-Quiz mit 5 Preisen (Aufgabe: Riechproben erkennen), Präsentation mit Probiertheke auswärtiger Brenner des Verbandes im Dorfgemeinschaftshaus.

