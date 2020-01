Streuobstbestände verschwinden immer mehr

Lauda-Königshofen.Seit Jahrzehnten nehmen die Streuobstbestände in Baden-Württemberg immer weiter ab. Nun jedoch zeigt eine landesweite Streuobsterfassung, wie beunruhigend die Rückgänge tatsächlich sind: Gegenüber der letzten Erhebung aus dem Jahr 2009 (Datengrundlage aus 2005), sind die Bestände um 20 Prozent zurück gegangen.

In den beabsichtigten Neubaugebieten von Beckstein, Marbach, Heckfeld, Oberbalbach und Oberlauda sind nun weitere 257 Obstbäume bedroht, wie Hermann Popp, Vorsitzender des Obst-und Gartenbauvereins Königshofen, nun mitteilt.

Lebensraum für viele Tierarten

„Streuobstwiesen genießen eine besondere ökologische Wertschätzung“, so der engagierte Obstbauer. Diese Gebiete spiegeln wie keine anderen den Charakter von Baden-Württemberg wider. Sie vermitteln echte Heimatgefühle und bieten erstklassige Tourismusziele. Die Biodiversität in den Streuobstwiesen ist enorm. Sie bieten Lebensraum für rund 5000 Tier- und Pflanzenarten sowie 3000 Obstsorten. Leider seien aber viele Streuobstwiesen heute akut bedroht. Ihre Bewirtschaftung lohne sich aus wirtschaftlicher Sicht kaum noch. Ohne öffentliche Unterstützung und ohne breite Unterstützung der Bevölkerung würden sie verschwinden.

„Insektenschutz, Klimaschutz, Vogelschutz, gesunde Nahrungsmittel, Naturerfahrungsort für Kinder, Erosionsschutz durch Dauergrün, Luftfilderfunktion, Wasserschutz, Naherholung, Verzicht auf Pestizide, all das leisten unsere Streuobstwiesen“, so Hermann Popp weiter.

Das Umweltbewusstsein der Bevölkerung sei groß. Stoppt die Obstbaumrodung. Fridays for future „Rettet die Streuobstwiesen“, eine Aktion von Schülerinnen und Schüler unserer Stadt, die sich für eine naturintakte Zukunft ihrer Heimat einsetzen? Das könnte wohl so kommen. Er appelliert deshalb an alle Bürger und vor allem die Kommunalpolitiker: „Rettet die Streuobstwiesen, damit nachfolgende Generationen blühende Obstlandschaften erleben können.“

Während 2009 noch gut 9,3 Millionen Streuobstbäume erfasst wurden, seien es laut einer neuen Erfassung nun nur noch 7,1 Millionen. Gehe man von durchschnittlich 80 Bäumen je Hektar Streuobstfläche aus, so ergebe dies eine landesweite Streuobstfläche von rund 89 000 Hektar. Auch ein Blick in die zurückliegenden Jahrzehnte zeige, dass dieser Trend fortlaufend sei: Gab es in den 1960er Jahren noch knapp 18 Millionen Streuobstbäume, so waren es in den 1990er Jahren bereits nur noch zehn Millionen. Im Mittel zeigt sich ein linearer Rückgang von 100 000 Bäumen pro Jahr in Baden-Württemberg.

Die Erfassung wurde im Auftrag des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg von Prof. Dr. Klaus Schmieder der Universität Hohenheim durchgeführt und die Ergebnisse im Dezember 2019 beim „Jahresgespräch Streuobst“ präsentiert. Ermittelt wurden die Bestände auf Grundlage von Luftbildern der Jahre 2012 bis 2015 mittels Fernerkundungsverfahren und mit photogrammetrischen Luftbildern. pohe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020