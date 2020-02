Streit in Unterkunft mit Messereinsatz

Königshofen.Das Polizeirevier Tauberbischofsheim wurde am Montag, gegen 10 Uhr, darüber informiert, dass es in der Gemeinschaftsunterkunft in der Straße „Am Breitenstein“ in Königshofen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben habe. Einer der beiden Männer wurde hierbei verletzt.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein 29-jähriger Mann eritreischer Herkunft, einen 45-jährigen Mann, syrischer Nationalität plötzlich angriff und mit einem Messer verletzte. Ein Mitbewohner überwältigte den Angreifer und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest.

Das Motiv für den Angriff muss noch ermittelt werden. Aktuell ist der 29-Jährige vorläufig festgenommen und in polizeilichem Gewahrsam. Über dessen weiteren Verbleib wird zeitnah entschieden.

