Strecken, Startzeiten und Verpflegung

Königshofen.Der sportliche Höhepunkt der Königshöfer Messe ist seit vielen Jahren der Messelauf am ersten Messesamstag in Königshofen. Gut vorbereitet auf die bereits 29. Ausgabe des ältesten Breitensportevents des Taubertals freuen sich die Organisatoren der Leichtathletikabteilung des ETSV Lauda mit der Sportstadt Lauda- Königshofen auf den zu erwarteten Ansturm der über 1000 bereits gemeldeten Läufer mit ihren Familien und Freunden auf den Start/Zielbereich am Messegelände gegenüber der Tauber-Franken-Halle.

Begünstigt durch das angekündigte kühl-sonnige Spätsommerwetter sind über 100 Nachmeldungen am Wettkampftag zu erwarten, so dass, laut Cheforganisator Günter Fading, sogar mit einem neuen Teilnehmerrekord zu rechnen sei. So wurden bereits 344 Schulkinder für den 2,5 Kilometer-Schülerlauf gemeldet. Deutlich gestiegen ist auch die Zahl der Jugendlichen beim Fünf-Kilometer-Hobby-Lauf und dem Zehn-Kilometer-Lauf. Zusammen mit den über 100 Vorschulkindern beim Bambini-Lauf stellt die Jugend damit mindestens die Hälfte der Teilnehmer.

Aber auch bei vielen Senioren ist der Messelauf eine, bisweilen jahrzehntelang, gepflegte Tradition: So ist der 79-jährige Paul Treu aus Tauberbischofsheim wieder für den Zehn-Kilometer-Lauf gemeldet. Nicht auf Bestzeiten aus sind die meisten der 18 gemeldeten Laufgruppen des Teamlaufs. Hier geht’s bei den einheitlich gekleideten Laufgruppen vielmehr um den Spaß an der Bewegung und den Zusammenhalt. Allein drei Teams aus Niederstetten sind gemeldet, zwei davon reine Damenteams.

Aber auch spannende Wettkämpfe mit sportlichen Hochleistungen werden zu sehen sein: Beim Halbmarathon über 21,1 Kilometer könnte Petra Schildger (ETSV Lauda) ihren Vorjahressieg bei den Damen verteidigen. Bei den Herren ganz vorne erwartet werden Dominik Ziegler (TV Ochsenfurt) und Ulrich Schmalz (TV Königshofen), nachdem dieser den Fünf-Kilometer- Hobbylauf zum „Warmlaufen“ nutzte.

Beim Zehn-Kilometer-Lauf gehören Benjamin Kost (ETSV Lauda) und Michael Hofmann (Wecki-Reisen Boxberg) zu den Favoriten, bei den Damen zum wiederholten Mal Silke Faller (TG Höchberg). Den Hobbylauf dominieren Jungtriathleten wie Manuel Scheurer (Tria TV Bad Mergentheim). Bei den Damen ist der 15-jährigen Chaya-Shririn Hörner (ETSV Lauda) ein Treppchenplatz zuzutrauen.

Los geht’s mit dem Bambini-Lauf der Vorschulkinder um 13.30 Uhr über eine rund 500 Meter lange Runde durch Königshofen. Fünf Minuten später folgt der Schülerlauf über 2,5 Kiolometer, bei dem die drei schnellsten Jungen und Mädchen gleich anschließend im Zielbereich die Siegertreppchen besteigen. Um 13.38 Uhr ertönt dann auf der B290 vor der Tauber-Franken-Halle der Startschuss für den Fünf-Kiolmeter- Hobby-Lauf. Um 14.05 Uhr begeben sich die Halbmarathonläufer auf die 21,1 Kiolmeter lange Strecke Drei Minuten später folgen die ortseinwärts in Höhe des Gasthauses „Bürgerstube“ wartenden Zehn-Kiolometer-Läufer. Als letztes, gegen 14.11 Uhr startet der Teamlauf vor der Tauber-Franken-Halle und sorgt mit den farbenprächtigen Laufgruppen für viel Spaß und Riesengaudi bei Sportlern und Zuschauern.

Von der Bevölkerung lautstark unterstützt werden die Läufer vor allem im Ziel- und Startbereich in Königshofen und am Laudaer Marktplatz. Dort gibt es eine „Hocketse“ mit kostenlosen Brezeln und Getränken. Bewährte Moderatoren informieren über das Wettkampfgeschehen. Die heißen Rhythmen der „Beat Bouze“ der NG Lauda sorgen für Stimmung und Adrenalin im Läuferblut.

Die Siegerehrung mit wertvollen Sachpreisen für die drei schnellsten Hobbyläufer und -läuferinnen, die Treppchenplätze jeder Altersklasse der Hauptläufe, die besten Damen- und Herrenteams und für die teilnehmergrößten Vereine bzw. Firmen findet ab rund 17 Uhr in der Tauber-Franken-Halle statt.

Alle „Finisher“ bekommen das begehrte Kult-T-Shirt und können, bei der anschließend stattfindenden Ziehung der Startnummern ein Sportrad gewinnen. Mit Ausnahme der Schüler, die sich durch ihre Lehrer bzw. Betreuer vertreten lassen dürfen, ist persönliche Anwesenheit Bedingung.

