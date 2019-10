Strategische Zusammenarbeit für die Zukunft vereinbart

Lauda-Königshofen.Auf der Gründerkonferenz „Bits & Pretzels“ in München hat die Firma Lauda, Weltmarktführer für exaktes Temperieren, seine Zusammenarbeit mit dem Start-up Ener-IQ offiziell bekanntgegeben. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Würzburg entwickelt intelligente Softwarelösungen zur Effizienzsteigerung von Heizungsanlagen.

Neben einer Kapitalbeteiligung setzt Lauda vor allem auf Erkenntnisse über die Nutzung von Daten bei den eigenen Temperiergeräten und Heiz- und Kühlsystemen. Die Ener-IQ GmbH nutzt unter anderem die gesammelten Temperatur-, Prozess- und Energiedaten von Heizungsanlagen von bereits 400 Mehrfamilienhäusern, Hotels und Kliniken, um durch Einsatz von künstlicher Intelligenz deren Wirkungsgrad zu steigern, Anomalien zu erkennen und den Betreiber mit Hilfe der vorausschauenden Wartung zu unterstützen.

Das Know-how im Umgang mit großen Datenmengen ergänzt die Bestrebungen von Lauda, mit der jüngst entwickelten Lauda Cloud die Digitalisierung der Tempe-riertechnik voranzutreiben. Die Lauda Cloud erlaubt es Nutzern, ihre Temperiergeräte standortunabhängig zu steuern und zu überwachen. „Die Kooperation mit Ener-IQ ist eine echte Bereicherung für unsere Endkunden“ so Robert Tietze, Start-up Manager von Lauda. „Die Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen neue, digitale Geschäftsfelder mit Cloud Unterstützung und dem Einsatz Künstlicher Intelligenz zu eröffnen.“ Der Geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Gunther Wobser, ergänzt: „Die Crew in Würzburg mit dem CEO Sven hat bereits in Workshops mit unseren Ingenieuren erfolgreich zusammengearbeitet und sich auf einer Hausmesse präsentiert. So erkannte ich, dass auch das Zwischenmenschliche passt.“

Auch bei der Firma Ener-IQ ist man von der Kooperation überzeugt. „Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere KI-getriebene Datenplattform auch für Anwendungen außerhalb des Heizungskellers einsetzen zu können“, erklärt der Co-Founder und CEO von Ener-IQ, Sven Rausch. „Neben dem technologischen Austausch ist die Zusammenarbeit mit einem etablierten Unternehmen wie Lauda eine Chance für uns, aus erster Hand Erfahrungen im Bereich organisatorischer Strukturen und erfolgreichem Management zu sammeln.“ pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.10.2019