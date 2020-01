Gerlachsheim.Zum Motto: „Segen bringen – Segen sein Frieden im Libanon und weltweit“ gestalteten die Sternsinger den Epiphanie-Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche in Gerlachsheim mit. Die Sternsinger sammelten an zwei Tagen insgesamt 1733 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.01.2020