Stolz sein auf großen Zusammenhalt

Auf ein ganz besonderes und in dieser Form wohl einzigartiges Jahr kann Unterbalbach nach den vielfältigen Feierlichkeiten zur 800-Jahr-Feier zurückblicken.

Unterbalbach. Insgesamt umfasste das Programm zum 800-jährigen Ortsjubiläum in Unterbalbach rund zwei Dutzend Veranstaltungen und Feste. Bei der Abschlussfeier wurde auf die erfolgreichen Veranstaltungen zurückgeblickt.

Glanzvoller Auftakt war Mitte Januar ein feierlicher Gottesdienst in der frisch sanierten Kirche St. Markus sowie ein anschließender großer Festabend in der gleichfalls äußerst gut besuchten Balbachhalle. Bei dem Festakt mit den Bürgern und vielen Ehrengästen standen eine Talkrunde, ein Festvortrag von Claudia Wieland vom Kreisarchiv über die 800-jährige Geschichte Unterbalbachs sowie eine äußerst mitreißende Lichtshow des Duos „Fairy Elements“ im Mittelpunkt. Zudem sorgten der Musikverein Unterbalbach und ein Dutzend Sänger des ehemaligen Männergesangsvereins „Frohsinn“ unter anderem mit dem „Unterbalbacher Heimatlied“ für musikalische Stimmung.

Theaterstück ein Höhepunkt

Absoluter Höhepunkt war das Festwochenende am 20. und 21. Juli. An beiden Hochsommerabenden wurde das eigens dafür von Fabian Schwab verfasste und inszenierte Theaterstück „Die brennende Burg“ auf der Festplatzbühne aufgeführt. Bei der Premiere am Samstagabend konnte mit sogar weit über 1000 Zuschauern gänzlich „volles Haus“ verzeichnet werden. Das Rahmenprogramm startete mit einem kurzen Umzug und der offiziellen Eröffnung auf dem Festplatz beim Sport- und Freizeitgelände mit Bürgermeister Thomas Maertens und Valeria Tirk, Bürgermeisterin der ungarischen Partnerstadt Rátka.

Zu den vielen weiteren Attraktionen und Angeboten zählten an diesen beiden Tagen unter anderem musikalische oder tänzerische Darbietungen verschiedener Ensembles wie etwa der Schwarzwald-Tanzgruppe aus Ratka, eine Porzellan- und Keramikausstellung sowie ein Beachvolleyballturnier und historische Kinderspiele am Samstag. Gleichsam zweitägig fand auf der Zugangsstraße zum Sportheim und Festplatz ein bunter Kunst- und Handwerkermarkt mit über 20 Ständen statt. Als Einstimmung auf das Festwochenende wurde am Freitagabend der neu gestaltete und sanierte Ortskernbereichs St.-Markus-Straße/Kirchvorplatz/Vorplatz Alter Friedhof ebenfalls im Beisein zahlreicher Ehrengäste und der vielköpfigen Delegation aus Ratka offiziell eingeweiht.

Weinbau beleuchtet

Unter dem Motto „Die Geschichte und Bedeutung des Weinbaus in Unterbalbach und der Region“ boten im September der ehemalige Kellermeister der Beckstein Winzer eG, Stefan Steffen, und Carsten Pochopien, Kellermeister des Weinguts Sack in Lauda, eine Weinbergwanderung am Vogelsberg und eine anschließende Weinprobe im Schäferhunde-Vereinsheim.

Die Ergebnisse zu den archäologischen Ausgrabungen auf dem „Heissgrat“ in Unterbalbach“ waren Thema eines Vortrags im Oktober von Dr. Andreas Thiel, Oberkonservator am Landesamt für Denkmalpflege, anlässlich des Ortsjubiläums und zugleich eines Festes „Zehn Jahre Heimat- und Kulturverein Unterbalbach“. Zudem wurden an diesem Tag in einer kleinen Ausstellung ausgewählte Fundstücke präsentiert. Den Abschluss der Feierlichkeiten zum 800-Jahr-Jubiläum bildete im Dezember ein begeisterndes und stimmungsvolles Adventskonzert mit dem St. Petersburger Knabenchor wiederum in der St.-Markus-Kirche sowie im Anschluss daran ein fröhlicher Ausklang im Pfarrhaus.

„Dieses Jubiläumsjahr mit seinem umfangreichen Festprogramm kann am Ende auch ein Gradmesser für eine funktionierende Dorfgemeinschaft sein sowie unseren Heimatort weiter voran und zueinander bringen“, hatte bei der Auftaktfeier Ortsvorsteher Andreas Buchmann prognostiziert.

„Am Ende des Festjahres angekommen, kann man beides als erfüllt ansehen. Ich meine, wir können sehr dankbar sein über den Verlauf mit den vielen tollen Veranstaltungen“, konstatierte Buchmann bei der Abschlussfeier.

„Besser hätte es nicht laufen können. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich engagiert. Es war toll mit anzusehen, was in zusammenstehender Gemeinschaft erreicht und geleistet werden konnte. Die besonderen Momente der Gegenwart sind die wertvollen Erinnerungen von morgen, von denen uns viele bleiben werden“, resümierte der Ortsvorsteher zum Abschluss.

Zugleich dankte er allen Akteuren, Einrichtungen, Institutionen, Unternehmen und sonstigen Unterstützern, die zum Gelingen des Jubiläumsjahres beigetragen haben. Mit speziellem Dank hob Buchmann die Mitglieder des Festausschusses Michael Graf, Annette Haag, Harald Rudelgaß, Fabian Schwab, Hilde Schwab, Manuela Schwenkert, Marc Sommerrock, Stefan Steffen und Herbert Stindl hervor.

Der Unterbalbacher Gemeinderat Alois Imhof bezeichnete es als „allererste Sahne“, was Andreas Buchmann und der Festausschuss abgeleistet hätten. „Unterbalbach kann stolz darauf sein, einen solchen Ortsvorsteher, Ortschaftsrat und Zusammenhalt zu haben“, unterstrich er.

Als sowohl ideelles als auch materielles Erinnerungsstück verwies Buchmann auf das Jubiläumsfestbuch, in das sich im Laufe des Jahres bei Festen und Veranstaltungen Bürger und Gäste ihre Gedanken, Wünsche oder Gratulationen eintragen konnten.

