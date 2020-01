Stimmungsvoll und besinnlich

Deubach.Sehr stimmungsvoll, besinnlich und feierlich war ein weihnachtliches Benefizkonzert in der äußerst gut besuchten St. Antonius-Kirche in Deubach unter dem Motto „Mache dich auf und werde Licht“. Auf dem Programm standen besinnliche Advents- und Weihnachtslieder aus verschiedenen Zeit- und Stilepochen, von der klassischen Alttradition bis hin zur zeitgenössischen Moderne. Ausführende waren die Deubacher Sopranistin Regina Schurk, Andreas Mack (Bass) aus Bad Mergentheim und Sven Geier (Orgel, Tenor) aus Eiersheim.

Nach Schurks Begrüßung der Gäste bildete der Bibel-Kanon „Mache dich auf und werde Licht“ den musikalischen Auftakt, gefolgt von einem solistischen Orgelpräludium sowie den Sopransoli „Abendglockenlied“, „Er weidet seine Herde“ aus Händels „Messias“ und „Maria durch ein’ Dornwald ging“. Im Duett von Sopranistin Regina Schurk und Bassist Andreas Mack gesungene Lieder waren zum Beispiel „Leise rieselt der Schnee“, „Marys Boychild“ und „Weihnachten bin ich zu Haus“

Solostücke aufgeführt

Als weitere Solostücke präsentierte die Sopranistin unter anderem Franz Grothes „Kalenderlied“, das von Robert Stolz vertonte Kurt-Hertha-Gedicht „Christrose“ und Adolphe Adams „Oh Holy Night“. Die gemeinsam mit dem Auditorium gesungenen Advents- und Weihnachtsweisen „Tochter Zion“ und „Es kommt ein Schiff geladen“ rundeten das festliche Programmrepertoire ab.

Gemäß einer Bitte des musikalischen Trios, nicht zwischen den Stücken, sondern gegebenenfalls erst am Konzertende zu applaudieren, fiel dieser Schlussapplaus der Besucher jedoch besonders kräftig aus. Diese Würdigung hatten sich alle drei Akteure reichlich verdient.

Regina Schurk glänzte erneut mit ihrer glasklaren und einfühlsamen Sopranstimme. Dem standen weder Andreas Mack mit seinem sonoren und beeindruckenden Bass noch Sven Geier mit seinem virtuosen Spiel an der Orgel, sei es sehr einfühlsam begleitend, sei es solistisch, in keiner Weise nach. Für die Ovationen bedankte sich Schurk mit dem Sopransolo „Die Rose“ aus dem gleichnamigen Film als Zugabe.

Auf diese Weise gelang es dem Trio, entweder gemeinsam oder abwechselnd sowohl mit besonderer Qualität und speziellen Feinheiten als auch mit einer entsprechenden und vielfältigen Repertoireauswahl für eine besinnliche und mitreißend musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit zu sorgen.

Der Spendenerlös des Benefizkonzertes in Höhe von 777 Euro kommt erneut der Initiative „Regenbogen“, einer Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder an der Universitätsklinik in Würzburg, zugute.

Musikalische Benefizkonzerte und -andachten in der Deubacher St. Antonius- Kirche finden seit mehr als zehn Jahren regelmäßig im Mai sowie im Advent oder zu Weihnachten statt und haben sich mittlerweile zu einer Tradition entwickelt, die Besucher bis weit über die Ortsgrenzen hinaus aus der gesamten umgebenden Region anzieht. pdw

