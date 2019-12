Stimmen mit ausgefeilter Präzision

Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 800-jährigen Ortsbestehen gab derSt. Petersburger Knabenchor in Unterbalbach ein Adventskonzert.

Oberbalbach. Ein begeisterndes und festlich stimmungsvolles Adventskonzert mit dem St. Petersburger Knabenchor bildete am Montagabend den Abschluss der Feierlichkeiten und Veranstaltungen zum 800-jährigen Ortsbestehen in Unterbalbach.

„Am frühen Abend des 19. Januars begann das Jubiläumsjahr hier mit einem Festgottesdienst, heute Abend geht es an derselben Stelle mit einem Konzert des international renommierten Knabenchors aus St. Petersburg zu Ende“, erinnerte Ortsvorsteher Andreas Buchmann in der äußerst gut besuchten Pfarrkirche St. Markus in Unterbalbach zum Beginn der Konzertsoiree, zu der er unter anderem Bürgermeisterstellvertreter Norbert Groß willkommen hieß.

Der St. Petersburger Knabenchor ging 1991 aus einem Projekt unter damals schwierigen Bedingungen gegründeten Chorschulprojekt von Wadim Ptscholkin hervor, der seither das Ensemble leitet. Heute zählt diese seit langem etablierte und von der Stadt St. Petersburg unterstützte Chorschulinitiative insgesamt rund 400 Buben im Alter von drei bis 18 Jahren. Einhergehend ist das Projekt zu dessen Aufrechterhaltung nach wie vor auf Spenden angewiesen.

Dem eigentlichen Konzertchor gehören rund 120 Knaben und Jugendliche an, von denen sich jährlich jeweils etwa 35 bis 40 Sänger für einen Monat auf Tournee durch ganz Deutschland sowie dessen Nachbarländer begeben. Die regelmäßigen Konzertreisen führten den Knabenchor unter anderem nach Hamburg in die Michelskirche, in den Lüneburger Dom, in den Dom zu Mainz und in den Frankfurter Kaiserdom sowie in die Niederlande, Schweiz, Frankreich, Italien und Österreich. Auftritte im Fernsehen wie etwa bei der ZDF-Sendung „Wintergarten“ oder beim „ARD-Adventsfestival“ ließen den Bekanntheitsgrad des Chores ebenfalls weiter ansteigen.

Seit 15 Jahren in der Region

Seit über 15 Jahren gastieren die St. Petersburger Sängerknaben regelmäßig auch in der hiesigen Region. Konzerte gab es zum Beispiel bereits in Grünsfeld, Gerlachsheim, Unterwittighausen, Uiffingen, Königheim, Hardheim, Buchen und Giebelstadt. Dabei wurde der Chor von dem im November 2014 verstorbenen Hermann Wawatschek, ehemaliger Realschulleiter in Hardheim, betreut.

Nach dessen Tod übernahm kurzerhand sein Freund Eugen Hönninger aus Unterwittighausen die Organisation vor Ort, so dass die Gastspiele der St. Petersburger Chorknaben bis auf weiteres fortgeführt werden können. Hönninger, der im Frühjahr in St. Petersburg zu Besuch war, berichtete in einer kurzen Einleitung in Unterbalbach über den Knabenchor und die Chorschule. Imposanter Auftakt des Konzertabends war der prozessionsartige Einzug des Gesangsensembles und dessen Leiter Wadim Ptscholkin im Schein der von ihnen getragenen Kerzen zu „Procession“ aus Benjamin Brittens Chorwerk „A Ceremony of Carols“.

Auf dem weiteren Programm, das von Ptscholkin in deutscher Sprache moderiert wurde, standen vor allem russische und deutsche Volks- und Weihnachtslieder. Dazu zählten unter anderem Weisen von Dmitrij Bortnjanskij („Cherubim Song“), Peter Tschaikowsky („Seid würdig“), Alessandro Scarlatti („Exultate Deo“), Felix Mendelssohn Bartholdy (Veni Domine), Franz Schubert („Ave Maria“) und Georg Friedrich Händel („Halleluja“ aus „Der Messias“).

Volkslieder waren aus Russland („Abendglocken“, „Zwei Brüder“) und aus Deutschland („Guten Abend, gute Nacht“ von Brahms) zu hören. Vielseitigkeit und schwungvolles Temperament zeigte das Ensemble auf heitere Weise bei „Plaudite manibus“ des zeitgenössischen kroatischen Komponisten Branko Stark und bei dem ursprünglich südafrikanischen Klassiker „The Lion Sleeps Tonight“. Zum Schluss ließ der Chor als Einstimmung auf die Weihnachtszeit „O du fröhliche“ erklingen, worauf die allermeisten Besucher herzhaft mitsangen.

Einfühlsame Leitung

Dieses traditionelle Weihnachtslied war zugleich Abschluss eines qualitativ besonders hochwertigen Konzert- und Klangerlebnisses, das die Zuhörer nicht alle Tage geboten bekommen und für jeden etwas zu bieten hatte. Der Knabenchor St. Petersburg glänzte unter Ptscholkins einfühlsamer Leitung vor allem durch stimmliche Brillanz und Dynamik. Dabei stellten die jungen Sänger dieses exzellent geschulten Chores abermals unter Beweis, äußerst gekonnt die hohen Diskantstimmen mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit als auch mit ausgefeilter Präzision und enormer Konzentration zu beherrschen. Stehende Ovationen des hingerissenen Publikums waren wohlverdiente Anerkennung für ein begeisterndes rund 75-minütiges Konzert.

Im Anschluss fand im Pfarrhaus bei kleinen Snacks und Getränken ein feierlicher Rückblick und fröhlicher Ausklang des Unterbalbacher 800-Jahr-Jubiläums statt. Gleichzeitig wurden die jungen russischen Chorsänger im Saal des Alten Rathauses mit einem Abendessen und Getränken bewirtet.

Am Dienstagabend gab der St. Petersburger Knabenchor ein weiteres Konzert in der Katholischen Pfarrkirche „Allerheiligen“ in Unterwittighausen. Zudem gastiert das Ensemble am Mittwoch in Höchberg, bevor es zu weiteren Auftritten im Südwestdeutschen Raum wie etwa in Karlsruhe und im Frankfurter Dom weiterreist. Die Erlöse der Konzerte in der Region kommen wie alle früheren hiesigen Tourneeauftritte vor allem der Arbeit des Chors und der musikalischen Ausbildung der jungen Sänger zugute.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019