Stationen über den ganzen Ort verteilt

Unterbalbach.Die Adventsfensteraktion „Zünde ein Licht an“ hat in der Bevölkerung einen guten Anklang gefunden. Alle 24 „Fenster“ waren rasch vergeben. Die einzelnen Stationen konnten so über das ganze Ort verteilt werden, sodass sich ein besinnlicher Weg durch das Dorf daraus ergibt, teilt Ortsvorsteher Andreas Buchmann in einer Pressemitteilung mit.

Als Motiv kann neben einem Fenster zum Beispiel auch ein geschmücktes Hoftor oder auch eine Kreation im Garten dienen. Die „Adventsfenster“ öffnen sich immer erst am Tag ihrer jeweiligen Nummer, also Fenster 1 am 1. Dezember usw. und bleiben bis zum Dreikönigstag am 6. Januar geöffnet. Alle Motive sind mit ihrer jeweiligen Tagesnummer versehen.

Die Stationen befinden sich am 1. Dezember Am Keltenberg 6, am 2. Dezember in der Wagnerstraße 17, am 3. Dezember in der Oberbalbacher Straße 12, am 4. Dezember in der Sonnenhalde 8, am 5. Dezember in der Brucknerstraße 2, am 6. Dezember in der St. Markusstraße 25, am 7. Dezember in der Krümmelinstraße 31 und am 8. Dezember in der Burgwiesenstraße 12.

Die weiteren Fenster werden in der nächsten Woche bekanntgegeben. Alle, die kein Fenster mehr bekommen haben, sind eingeladen, ihr Motiv unabhängig von einem konkreten Tag zu gestalten und ein Licht anzuzünden.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020