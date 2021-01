Startschuss für Umbau der Kita

Lauda-Königshofen.Der Kindergarten St. Josef in der Laudaer Wallgrabenstraße braucht dringend neue Räume. Zum Umbau gab der Gemeinderat nun den Startschuss. Das Dachgeschoss soll ausgebaut und die Fluchtwege müssen verbessert werden. Laubengänge an der Südseite sollen dann als Fluchtwege diene.

Bei der Sitzung am Montag in der Stadthalle Lauda vergab das Gremium einstimmig die ersten Bauleistungen an die Königshöfer Firma Aeckerle Holzbau zum Preis von 273 074 Euro. Vorgesehen ist, den Dachstuhl zurückzubauen und durch einen neuen mit Kniestockwänden zu ersetzen. Die Maßnahme soll im Frühjahr beginnen.

Ohne Gegenstimme wurde auch die Vergabe von Installations- und Versorgungstechnik in den Pumpwerken Lauda Süd und Königshofen beschieden. Den Auftrag erhält die Firma Hydrobau Umwelttechnik aus Riesa. Ihr Angebot lag bei 305 539 Euro.

Die neue Gemeinderätin Tamara Weiland-Müller wurde zu Beginn der zweistündigen Sitzung in der Stadthalle vom Bürgermeister Lukas Braun verpflichtet. dib

