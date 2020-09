Start ins Schuljahr: Was ist zu beachten?

Lauda-Königshofen.Mit diesem Wochenende enden die Sommerferien in Baden-Württemberg, und für die Schüler beginnt ab Montag ein neues Schuljahr. Schon jetzt tauchen dazu viele Fragen auf: Muss man im Schulunterricht eine Maske tragen? Darf man sich auf dem Pausenhof auf Abstand begegnen? Was ist bei Anzeichen von coronatypischen Symptomen zu tun? Zu diesen und noch vielen weiteren Fragen hat das Kultusministerium umfassende Hinweise erlassen.

Konstante Gruppen bilden

Grundsatz der Vorgaben zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ist die Bildung konstanter Gruppen, üblicherweise die Schulkasse, und die Vermeidung von Kontakten zwischen den einzelnen Gruppen. Unter dieser Voraussetzung wird der Unterricht unter Wegfall des Abstandsgebots und somit wieder in voller Klassenstärke möglich.

Damit die Schulen dies gewährleisten können, musste von den Schulleitungen einiges an Organisationsgeschick aufgebracht werden, um den Schulalltag entsprechend durchzuplanen.

So wurde an jeder Schule in Lauda-Königshofen ein individueller Hygieneplan erarbeitet. Hierzu zählen etwa Regeln zum Betreten des Schulhauses, Wegekonzepte, gestaffelte Pausenzeiten oder zugewiesene Pausenhofbereiche. Da diese Regeln an jeder Schule etwas anders aussehen und im Laufe der Zeit eventuell auch angepasst werden müssen, informieren die Schulen die Schüler sowie deren Eltern rechtzeitig in geeigneter Weise.

An allen Schulen gelten jedoch die allgemein üblichen Hygieneregeln. Im Vordergrund steht dabei das regelmäßige und gründliche Händewaschen. An den Schulen stehen hierzu neben den Waschgelegenheiten in den Toiletten auch in den Klassenzimmern Waschbecken mit Flüssigseife und Einmalpapierhandtüchern zur Verfügung. Ergänzend stehen in den Schulen Handdesinfektionsspender bereit.

Auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gehört weiterhin zum Schulalltag. Ab Klasse 5 ist außerhalb des Unterrichtsraums und auf dem gesamten Schulgelände das Tragen einer Maske verpflichtend. Dies dient vor allem dem Fremdschutz, um das Übertragen von Erregern zu vermindern und gilt selbstverständlich auch für das Personal an den Schulen und alle weiteren Personen, die das Schulgelände betreten.

Im Unterricht darf die Maske abgenommen werden. Zu beachten ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Masken von zu Hause mitbringen müssen.

Klassenzimmer häufig lüften

Als weitere Vorgabe wird das regelmäßige Lüften aller Unterrichts-und Aufenthaltsräume umgesetzt, um für einen Luftaustausch zu sorgen. Auch an die Reinigung der Schulgebäude werden höhere Anforderungen gestellt. Neben der täglichen Reinigung von Toiletten und sanitären Anlagen steht hierbei auch die regelmäßige Reinigung von Oberflächen der Handkontaktflächen im Fokus. Die Unternehmerreinigung wurde hierzu angepasst, um die für die Schulen geltenden Vorgaben zu erfüllen.

Wer ist ausgeschlossen?

Vom Schulbesuch sind laut der „Coronaverordnung Schule“ Schüler ausgeschlossen, die Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person haben oder hatten oder bei denen selbst coronatypische Symptome wie Fieber, trockener Husten oder Störungen des Geschmacks- oder Geruchssinns vorliegen. In einem solchen Fall sind die Schulen umgehend zu informieren. Die Schule bzw. das Schulgelände darf von der betroffenen Person bis zur Klärung nicht betreten werden.

Die Schulen werden von den Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen Schülern regelmäßig eine schriftliche Erklärung einfordern, in der abgefragt wird, ob Ausschlussgründe oder Quarantänepflichten vorliegen und in der erklärt wird, dass diese umgehend gemeldet werden, falls dies nachträglich eintreten.

Zudem ist zu erklären, dass die Kinder umgehend abgeholt werden, falls einschlägige Symptome auftreten. Für das Schulpersonal gab es über die Sommerferien die Möglichkeit, sich auf freiwilliger Basis auf Corona testen zu lassen. Dies ist noch bis Ende September möglich. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.09.2020