Standorte für jeden erreichbar

Lauda-Königshofen.Mit der Ausstattung der Stadtteile mit Defibrillatoren hat sich der Gemeinderat befasst. Zu den aktuell drei Geräten sollen weitere hinzukommen. Nun wurde die Verwaltung beauftragt, Angebote einzuholen und Spendengelder zu akquirieren. Das Gremium war sich einig, dass die Geräte öffentlich zugänglich sein sollen. Gemeinderätin Dorothee Walter regte für das Gremium einen Kurs im Umgang mit dem Defibrillator an. „Die Stadt sollte mit gutem Beispiel vorangehen.“ Und Becksteins Ortsvorsteher Philipp Hahn warf ein, dass man zwei Patienten wohl hätte retten können, wenn ein solches Gerät zur Verfügung gestanden hätte. Die alarmierten Rettungskräfte hätten an der Bahnschranke in Königshofen warten müssen. Reinhard Vollmer mahnte die Kosten an. Dem widersprach nicht nur Marco Hess. „Diese überschaubare Summe sollte sich die Stadt leisten können.“ dib

