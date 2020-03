Stätte der Begegnung und des Gebets

Grund zur Freude in augenblicklich schwierigen Zeiten: Nach umfangreicher Renovierungsmaßnahme erstrahlt die katholische Stadtkirche St. Jakobus in Lauda jetzt wieder in neuem Glanz.

Lauda. Was lange währt, wird endlich gut: Pfarrer Ralph Walterspacher, Architekt Georg Böswald von Brunn sowie Cornelia und Michael Salomon vom Bauausschuss im Kirchengemeinderat der katholischen

...