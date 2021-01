Stadtverwaltung weiter erreichbar

Lauda-Königshofen.Die Stadtverwaltung Lauda-Königshofen ist weiterhin für die Anliegen der Bürger erreichbar. Aufgrund der nun nochmals verschärften Corona-Verordnung ist vor dem Besuch des Rathauses in Lauda oder der Verwaltungsstelle in Königshofen eine Terminvereinbarung unbedingt erforderlich.

Wer sich auf www.lauda-koenigshofen.de/termin-vereinbaren mit wenigen Klicks einen Termin im Bürgerbüro, Standesamt oder bei der Grundbucheinsichtsstelle reserviert, profitiert von verkürzten Wartezeiten und erfährt schon im Vorfeld, welche wichtigen Dokumente bei welchem Anliegen benötigt werden. Zudem sind auch die Mitarbeiter in den weiteren Sachgebieten für individuelle Fragen zu den Öffnungszeiten erreichbar. Die Kontaktdaten findet man auf der städtischen Homepage unter „Stadt und Politik“ / „Rathaus-Wegweiser“ / „Mitarbeiter“ oder man fragt zu den regulären Öffnungszeiten unter Telefon 09343/5010 an. Alternativ ist auch eine Kontaktaufnahme per E-Mail unter post@lauda-koenigshofen.de möglich.

