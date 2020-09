Sportlicher „Endspurt“ der Mini-Messe

Königshofen.Der SV Königshofen bläst zum „Messe-Endspurt“. Man hatte sich im Vorfeld einiges überlegt, um die Absage der Königshöfer Messe 2020 zumindestens etwas abzufedern. Das erste Wochenende ist dabei erfreulich positiv gelaufen. Die zahlreichen Ehrenamtlichen hatten im Sportheim und auf dem Sportgelände im Derby gegen den FV Lauda alle Hände voll zu tun.

Alle Programmpunkte des Sportvereins stehen unter der Vorgabe, dass das erarbeitete Konzept unter Wahrung der Grundsätze des vom Kultus- und Sozialministerium vorgegebenen Infektionsschutzes im Zusammenhang mit der Nutzung von Sportanlagen und Gaststätten während der Corona-Pandemie eingehalten werden muss. Bürgermeister Dr. Lukas Braun zeigte sich darüber erfreut, dass „der SV bereits frühzeitig ein schlüssiges Hygienekonzept erstellt und umgesetzt“ habe. „Alle Vorgaben wurde vorbildlich erfüllt“, so Braun.

Start am Freitag

Am zweiten Messe-Wochenende steht zunächst der Jugendfußball wieder im Vordergrund. Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit dem E-Jugend-Spiel gegen den FC Gissigheim, um 18 Uhr tritt die D-Jugend gegen die JSG Umpfertal an. Die F-Jugend des SV organisiert zusammen mit Eltern und Betreuern am Samstag zwischen 10 Uhr und 14 Uhr einen Flohmarkt auf dem Sportheim-Parkplatz.

Fußballerisch starten die beiden F-Jugend-Mannschaften gegen die Vertretungen des TSV Assamstadt um 10.30 Uhr. Die C-Jugend empfängt um 13 Uhr die JSG Limbach und im Anschluss um 14.45 Uhr trifft die B-Jugend auf die JSG Mainschleife.

Das Spitzenspiel der A-Klasse Tauberbischofsheim zwischen der SpG Winzer Beckstein/Königshofen II und der SpG Welzbachtal wird um 16.45 Uhr angepfiffen.

Den ganzen Samstag über werden im Außenbereich Grillspezialitäten angeboten.

Am Sonntag lädt das Sportheim ab 11 Uhr bis 14 Uhr zum Mittagessen ein, wofür Reservierungen unter Telefon 0157/33236942 vorgenommen werden können, aber nicht zwingend erforderlich sind. Informationen rund um die „Messezeit“ sind auf der Homepage des SV einzusehen. Trotz des guten Zuspruchs der Gäste und Vereinsmitglieder am ersten Messewochenende appelliert Hubert Deckert, verantwortlich für die Veranstaltungen beim SV, an die Bevölkerung, „das Angebot am zweiten Messe-Sonntag zu nutzen“.

Um 15 Uhr geht zum Abschluss das Landesliga-Duell zwischen dem SV Königshofen und dem TSV Oberwittstadt über die Bühne. a.i.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020