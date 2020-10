Spielplatz auf Vordermann gebracht

Marbach.Der gesamte Ortschaftsrat traf auf dem Spielplatz im Neubaugebiet Schreier in Marbach. Was zuerst als Aktion mit Familien geplant war, konnte unter Corona nur im kleinen Kreis ausgeführt werden. In einer gemeinsamen Aktion mit dem Bauhof der Stadt wurde bei schönem Herbstwetter der Fallschutz unter den Schaukeln und unter dem großen Spielturm ausgetauscht. Defekte Spielgeräte wurden vom Bauhof instandgesetzt, so dass der Spielplatz wieder für die Kids bereit ist. Bild: Nicole König

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.10.2020