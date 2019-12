Spenden von 5400 Euro aus Konzerterlös des Panik-Paten

Lauda.Durch den Erlös aus der größten Panik- Party Süddeutschlands am 2. November in der Stadthalle in Lauda (wir berichteten) spenden der Panik-Pate Rudi Wartha und das Udopium-Orchester 4000 Euro an die Udo Lindenberg Stiftung. Weitere 400 Euro für diese Stiftung kommen von den örtlichen Vereinen aus Oberlauda, die an diesem Abend die Bewirtung übernommen hatten. Zusätzlich spenden sie 400 Euro an die Deutsche Nierenstiftung, die der Panik-Pate Rudi Wartha mit weiteren 600 Euro ebenfalls unterstützt. Zusammen können nun 5400 Euro an die beiden Stiftungen überwiesen werden. Bei der Spendenbekanntgabe am Oberen Tor in Lauda würdigten der Panik-Pate und das Udopium-Orchester auch die drei Hauptsponsoren, die Weberei Pahl aus Külsheim, die Distelhäuser Brauerei und die Firma Dörr aus Gerlachsheim. Sie hatten das Projekt großzügig durch Kartenkäufe unterstützt. Der Panik-Pate und das Udopium Orchester würdigten zudem die örtlichen Vereine von Oberlauda für die tolle Zusammenarbeit und sie freuen sich auf weitere Projekte. Bild: Thomas Schreiner

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019