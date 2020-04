Spektakuläre Verfolgungsjagd

Gerlachsheim.Ein Roller sollte am Sonntag im Bereich Gerlachsheim kontrolliert werden. Der Fahrer setzte jedoch seine Fahrt fort und versuchte, den Streifenwagen abzuhängen. Gegen 20.45 Uhr begegneten sich der Streifenwagen und der 17-jährige Rollerfahrer in der Würzburger Straße. Der Kradfahrer wurde mittels Blaulicht und dem Schriftzug „Stopp Polizei“ aufgefordert anzuhalten. Diese Aufforderung missachtete der 17-Jährige und beschleunigte sein Gefährt. Daraufhin begann eine rasante Verfolgungsfahrt bis zu einem Waldparkplatz. Dort versucht der junge Mann, über einem Feldweg und einen Acker weiter zu flüchten. Er übersah jedoch einen Erdwall und wurde dadurch von seinem Roller abgeworfen. Nach einer kurzen Flugphase versuchte er nach der Landung, wieder zu seinem Roller zu gelangen, um weiter zu flüchten. Dies misslang dem selbsternannten Rennfahrer. Er wurde daraufhin durch die Polizeibeamten festgenommen. Es stellte sich heraus, dass er eine technische Veränderung an seinem Flitzer durchgeführt hatte und deshalb versuchte, vor der Polizei zu flüchten. Auf den 17-Jährigen kommt unter anderem eine Strafanzeige wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zu.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020