Sitzgruppe am Volapükplatz soll teilweise überdacht werden

Oberlauda.Der Heimat- und Kulturverein (HKV) ist und bleibt für ortsspezifische Fragen der wichtigste Verein im Dorf, betonte der Vorsitzende Frithjof Spänkuch zu Beginn der Jahreshauptversammlung in den Räumen der Ländlichen Heimvolkshochschule und die anwesenden Mitglieder stimmten ihm dabei vorbehaltlos zu.

Nach dem gemeinsamen Gedenken der verstorbenen Mitgliedern Hermann Mohr, Hermann Stumpf, Berta Sack und Felix Stephan rief der stellvertretende Vorsitzende Werner Kilb in Erinnerung, was sich im und für den Verein so alles getan hat . Die Liste war lang und die Aktivitäten blieben nicht nur auf Oberlauda beschränkt.

Regelmäßige Zusammenkünfte des Vorstands bildeten die organisatorische Grundlage zum Beispiel für die Planung, Gestaltung und Einweihung des Mühlenvorplatzes, Restaurierung (Jochen Groß) einer von Fr. Bersch gestifteten und dort inzwischen aufgestellten Kelter, Pflege des Volapükplatzes durch Heidi Daub und Elke Nixdorf-Maertens, Winterlagerung der vorhandenen Sitzgarnituren durch Gerhard Haas und Helmut Hollerbach, besondere Kirchenführung durch Wolfgang Haas und Mithilfe beim Konzert des Udo Lindenberg-Doubles Rudi Wartha.

Initiiert wurden die Instandsetzung der Kirchentreppe, die zusätzliche Errichtung eines weiteren Spielgeräts auf dem Spielplatz und die Realisierung eines Kneipp-Tretbads. Weiter verfolgt wird die Führung des Archivs (Wolfgang Haas), dessen Digitalisierung (Reinhard Haas) und die Aufrechterhaltung der Ahnenforschung, deren bisherige treibende Kraft Wendelin Stephan allerdings aus Altersgründen nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Eine überregionale Zusammenarbeit hat hier vor allem bei Kirchenbüchern zu oft verblüffenden Ergebnissen und Erkenntnissen geführt.

Erfreuliches hatte auch Kassenwart Bernd Haas zu vermelden, obwohl auf den leicht gestiegenen Kassenstand bereits die nächsten Rechnungen zur Begleichung warten. Die Kassenprüfer Helmut Hollerbach und Gerhard Haas bescheinigten ihm jedenfalls eine einwandfreie Kassenführung. Die von ihnen beantragte Entlastung des gesamten Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Die Neuwahlen leitete Wolfgang Haas. Gewählt wurden: Vorsitzender: Frithjof Spänkuch; zweiter Vorsitzender: Werner Kilb; Kassierer: Bernd Haas; Schriftführer: Kurt Breitenstein; Beisitzer: Monika Stump, Erich Haas, Alfred Oehmann und Jochen Groß; Kassenprüfer: Helmut Hollerbach und Gerhard Haas.

Wolfgang Haas referierte über die insgesamt vier Kapellen im Ort und auf der Gemarkung. Mitten im Dorf steht die Marienkapelle und in Ortsnähe die Lourdes-Grotte. Zur Konradkapelle in Richtung Dittwar kommt dann noch eine weitere Marienkapelle Richtung Heckfeld im sogenannten Kapellengewann am Geisberg und auf diese hatte sich Wolfgang Haas spezialisiert.

Irgendwann im 17. Jahrhundert erbaut wurde sie 1870 durch einen Neubau ersetzt. Sie diente den Bauern und Reisenden nicht nur als Gebetsort, sondern in Notfällen und bei Unwettern auch als Zufluchtsort. 1936 wurde sie restauriert. Weitere Restaurierungen erfolgten in den 1960er Jahren und eine grundlegende ab 1981. Hierbei wurden von Josef A. Balbach die Fundamente freigelegt, saniert und das gesamte Mauerwerk innen und außen neu verputzt.

Die KJG hat sich Mitte der 90er Jahre unter der Leitung des damaligen Pfarrjugendleiters Holger Ebert noch einmal der Kapelle angenommen und einschließlich Dach in Eigenregie und auf eigene Kosten saniert. Ungeklärt und etwas zweifelhaft sieht die Sache beim ursprünglichen Inventar aus. Die wahrscheinlich erste Pieta aus Stein sollte um 1977 restauriert werden, ist aber angeblich dabei zerbrochen. Momentan befindet sich eine Marienstatue (Maria Königin) aus Holz am kleinen Altar, von Bruno Balbach restauriert.

Abschließend wurden angeregt eine zumindest teilweise Überdachung der Sitzgruppe am Volapükplatz, Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung und Mitgliederwerbung. Zurzeit wohnen etwa 60 Prozent der Mitglieder im Ort. Der Rest kommt von außerhalb. erha

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019