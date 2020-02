Sitzgelegenheiten im und um den Ort geschaffen

Beckstein.Die Mitglieder des Heimat- und Verkehrsverein Beckstein haben am Wochenende zusammen mit engagierten Bürgern und dem Becksteiner Ortsvorsteher Philipp Hahn neue Sitzgelegenheiten in den Becksteiner Weinbergen geschaffen.

„In den vergangenen Jahren wurden wir sowohl von der Bevölkerung als auch von Touristen darauf angesprochen, dass für Wanderer und Erholungssuchende doch mehr Sitzgelegenheiten in der einmaligen Becksteiner Natur- und Kulturlandschaft geschaffen werden sollten. Dem kommen wir nun schrittweise nach“, so Ortsvorsteher und Vorstandsmitglied des Heimat- und Verkehrsvereins, Philipp Hahn.

Die aus dem Holz eigener Wälder produzierten Sitzgruppen und Bänke warten nun an zwei Aussichtspunkten um Beckstein auf die Spaziergänger. In den kommenden Wochen werden noch kleinere Feinschliffe an den Sitzbänken stattfinden, so dass sie im Frühjahr und Sommer müden Wanderern eine Pause- und Aussichtsmöglichkeit auf den Wein- und Erholungsort und das Taubertal bieten können.

Sollten diese Sitzgelegenheiten gut angenommen werden, habe man auch vor, weitere Sitzbänke und Sitzgruppen um Beckstein zu installieren, so der Ortsvorsteher und der Vorsitzende des Vereins, Ulrich Möhler, unisono. Man sei bereits auf der Suche nach weiteren Standflächen, da die Bewirtschaftung der Acker- und Weinbergflächen nicht unnötig gestört werden sollte.

Denn nur so könnten Land- und Weinbauwirtschaft sowie der Tourismus nachhaltig Hand in Hand agieren, resümierten die Beteiligten die Planungen.

