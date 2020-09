Siedlungsverhalten im Taubertal zeigen

Dubra-Kelt.Mitglieder des Heimat-Kulturvereins und des Vereins verschafften sich einen Überblick über das Siedlungsverhalten in Lauda-Königshofen.

Lauda/Oberlauda. Mathias Weber, Grabungstechniker aus Distelhausen und langjähriges Vorstandsmitglied des Vereins Dubra-Kelt, begrüßte als Referent die Gäste und lobte das Vorhaben beider Vereine, die vielen archäologischen Aktivitäten der letzten 160 Jahre in Lauda-Königshofen in einem Gesamtkontext der Besiedlungsgeschichte verstehen zu wollen.

Frühe Ausgrabungen

Häufig würden Ausgrabungen und Funde hohe Aufmerksamkeitswerte vor Ort nach sich ziehen, jedoch für viele Interessierte scheine eine Einordnung in den Gesamtzusammenhang der Siedlungsgeschichte des Taubertals, als Fragestellung, offen zu bleiben. Weber führte aus, dass nach den Funden beim Bahnbau in den 1860er Jahren sich schon frühe dokumentierte Ausgrabungen aus Lauda-Königshofen in den Büchern des Archäologen Ernst Wagner finden lassen. Wagner leitete die großherzogliche Sammlung der Denkmalpflege in Baden und war früher Mitinitiator der Idee, den Denkmalschutzgedanken in Gesetzesform gießen zu wollen. Er berichtet von Funden in einem Steinbruch bei Königshofen im Gewann „Reisswag“. Der damaligen Dekan Schenk aus Unterschüpf beschrieb 1892 eine Grabstätte, in der ein Hirschgeweih, Tongefäße sowie zehn Klötze in Gestalt von abgestumpften Pyramiden vom Steinbruchbesitzer entdeckt und an die damaligen Behörden weitergeleitet wurden. Auch eine keltische Münze mit Apollokopf, Pferd und Wagenlenker wurde 1899 unweit des Bahnhofs in Königshofen gefunden.

Graböffnungen bei Messelhausen im Jahr 1903 und 1904 und TonUrnen-Funde beim Anbau der Evangelischen Kirche 1906 in Lauda zeigen, dass es den Behörden gelungen war, ein Netzwerk von Interessierten zu platzieren, die mit Argusaugen darauf achteten, dass Funde zumindest einer wissenschaftlichen Dokumentation zugeführt wurden und nicht aus Gründen eines zügigen Baufortschritts vertuscht wurden.

Es war ein langer Diskussionsprozess, so Weber, bis die Zeit reif war, ein Denkmalschutzgesetz auf den Weg zu bringen, welches mit polizeirechtlichen Konsequenzen unterfüttert war und den Beamten auf den Bauämtern vor Ort Handlungsvollmachten überantwortete. Bereits 1883 gab es Bestrebungen, einen Gesetzentwurf im Parlament abstimmen zu lassen. Im Jahr 1913 scheiterte dann nach 30-jähriger Diskussion dieses Ansinnens zu guter Letzt am Einspruch der Kirchen.

Schützenswertes erhalten

Mit dem modernen Denkmalschutzgesetz von 1983 gelinge es nun auch mit einer relativ breiten Definition des Begriffs Kulturdenkmal, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen und Schützenswertes auch zu erhalten, so Weber.

So habe man in der Stadt Lauda-Königshofen einige nachgewiesene Siedlungsschwerpunkte, auf denen Grabungen mit teilweise herausragenden Ergebnissen und Erkenntnissen stattfanden. „Bischofheimer Weg“ in Lauda, „Mühlbach Heißgrat“ in Unterbalbach, „Reisswag“ in Königshofen oder „Hühnberg“ in Gerlachsheim seien klingende Namen bei den Archäologen des Landes.

Der Bodenarchäologie gehe es darum, durch Grabungen und den resultierenden Funden ein möglichst realistisches Bild vom Leben im Taubertal in den einzelnen Jahrhunderten zu zeichnen. Gerade mit der ersten Welle germanischer Besiedlung ins angestammte Keltengebiet im ersten vorchristlichen Jahrhundert sei für die Archäologen die Tauber-Region, hinterm Limes, sehr interessant. So stehe die Frage im Raum, ob es wohl ein Miteinander zwischen frühen Germanen und den keltischen Einwohnern im Taubertal gab oder ob eine gewaltsame Verdrängung aufgrund der Fundauswertung zu beobachten sei. Zusätzlich sei auch das Taubertal als sehr nahe Anrainer-Siedlung zum römischen Imperium von außerordentlichem Interesse. So weisen, laut Weber, immer wieder Keramik-Funde auf Handelsverbindungen tief in das Römische Reich hin. Ein Keramikfund in Tauberbischofsheim beleuchte das Jahrzehnt vor der Zeitenwende und lasse die Vermischung von keltischer und germanischer Kultur als Interpretation möglich erscheinen.

Das erste Jahrhundert nach der Zeitenwende bleibe im Taubertal noch weitgehend im Dunkeln. Die einstigen Siedlungen seien aufgegeben worden. Wenige spärliche Funde aus Igersheim ergäben kein klares Bild, warum das Taubertal um Christi Geburt fast ausgestorben anmutet, so der Fachmann. Ob römische Aktivitäten in der Grenzregion der Grund seien oder Wegzug der Bevölkerung im Gefolge des großen Königs Marbod, der römisch gebildet und als Zeitgenosse Jesus von Nazareth in Böhmen neues Siedlungsland für sein Volk suchte, bleibe weiterhin Vermutung.

„Bischofsheimer Weg“ erforscht

Eine wissenschaftlich erforschte Siedlungsstätte sei die Markung „Bischofsheimer“ Weg bei Lauda, informierte Weber. Der Archäologe Klaus Frank aus Hochhausen, der bei seiner Studiengrabung im Jahr 1997 die Siedlung eines frühen Lauda kartierte, habe mehrere Schriften zur Siedlung von frühen Germanen verfasst. Frank habe viele Siedlungsspuren gefunden, die den sogenannten Rhein-Weser-Germanen des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts zugeschrieben wurden. Auch hier müsse man anhand des Fundmaterials davon ausgehen, dass es auch einen regen Handel über den Limes hinweg ins Römische Imperium gegeben haben muss.

Die Funde umfassen neben römischen Importstücken auch jagdliche Ausrüstung und Gegenstände, wie Pfeilspitzen, aber auch Kriegswaffen. Die Keramik sei zu dieser Zeit im heutigen Main-Fränkischen-Siedlungshorizont austauschbar und so sei es möglich, Zuordnungen über die verwendete Keramik zu den Volksgruppen, hier eben die Rheinwesergermanische Kultur, herzustellen. Völkerwanderungen waren früher wie heute initiales Moment, das angestammte Kulturen verdrängt, assimiliert oder sich eben ein Kulturwandel bei der Bevölkerung vor Ort vollzogen hat.

Bei den gefundenen Tierknochen des zweiten Jahrhunderts nach Christus im Umfeld des „Bischofsheimer Wegs“, so Matthias Weber, würden heutige Jagdpächter rund um Lauda feuchte Augen bekommen. So schossen die Laudaer Jäger zu dieser Zeit nachweislich im Jagdbogen an der Taubersiedlung Auerochsen mit Stockmaß an die zwei Meter, Braunbären und Rothirsche. Auch der Biber war schon damals aufgrund seiner hohen Energiedichte eine beliebte Bereicherung des Speisezettels.

Im Unterschied zu heute war die Jagd zu dieser Zeit viel mehr ein relativ gefährliches Gruppenerlebnis, als eine Einmannshow. Großkalibrige Gewehre gab es nicht und so mussten die Tiere mit Pfeil, Bogen und Lanzen in Fallgruben gezwungen werden. weki

