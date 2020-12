Schweigemarsch gegen Aufbereitungsanlage

Gerlachsheim.Mit über 80 Teilnehmenden und im Corona-bedingten Mindestabstand war es ein langer Demonstrationszug mit Bürgerinnen und Bürgern aus Gerlachsheim und darüber hinaus, die dem Aufruf der „Bürgerinitiative für ein lebenswertes Gerlachsheim“ zum „2. Bauzaun-Spaziergang“gefolgt waren.

Gekommen war auch örtliche und überörtliche Prominenz, wie der Vertreter des Lenkungskreises der Bürgerinitiative, Josef Seubert, feststellte. Gekommen waren der Gerlachsheimer Stadtrat Andreas Schäffner (FBL), Reinhard Vollmer (Fraktionsvorsitzender der FBL im Gemeinderat von Lauda-Königshofen), die Kreisrätin der Grünen Gudrun Weiske und Leo Haaf, Stadtrat in Tauberbischofsheim und Landtagskandidat der Grünen. Man wisse ihre Solidarität sehr zu schätzen, so Seubert.

Die Rede bei der kurzen Kundgebung vor der Demonstration hielt Gerold Sondej. „Wir wollen heute schweigend um das Baugelände gehen. Wir schweigen heute symbolisch, weil es uns die Stimme verschlagen hat. Wir schweigen, weil wir so unserer tiefen Trauer Ausdruck geben wollen.“ Der frühere Bürgermeister habe, ohne Rücksicht auf die Gerlachsheimer Bevölkerung und hinter dem Rücken des Gemeinderats, „in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung die Errichtung einer Abfallaufbereitungsanlage ermöglicht.“

Das Landratsamt habe diese Anlage, „die von Anfang an hier fehl am Platz war“, genehmigt und den Umfang der Tonnage verdreifacht.„Das verschlägt uns die Sprache“, so Sondej. Der schweigende Rundgang sei ein Kontrapunkt gegen den zu erwartenden „krankmachenden Lärm“, den die Anlage produzieren würde. Das könne die Bevölkerung niemals akzeptieren. Ein Alternativ- Standort müsse gefunden werden.

Die mitgetragenen Lichter seien „Lichter unserer Hoffnung auf weiterhin solidarische Hilfe aus dem Rathaus“, dass mit Bürgermeister Dr. Braun ein alternativer Standort gefunden werden könne.

Und Hoffnung setzten die Gerlachsheimer auf die „Einsichtsfähigkeit von Landratsamt und Regierungspräsidium, die begreifen müssten, dass diese Abfallaufbereitungsanlage an diesem Standort eine grobe Fehlplanung ist“. Und man habe auch die Hoffnung, dass die Verantwortlichen der Firma Konrad Bau „begreifen, wie viel falsch gelaufen ist, dass sie aufwachen und merken, was dieses Unternehmen im Begriff steht, uns und Gerlachsheim Schlimmes anzutun“. Er forderte die Firma auf, ihre Verantwortung für die Bevölkerung wahrzunehmen und diese Anlage noch zu stoppen. So ging man beim Demonstrationszug schweigend und mit vielen Lichtern und Laternen zweimal weiträumig um das Areal der geplanten Anlage. BI

