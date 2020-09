Schulstartersets wurden übergeben

Lauda-Königshofen.Groß war die Freude, als Bürgermeister Dr. Lukas Braun am Freitag die Klasse 1 a der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen am Standort Lauda Süd besuchte. Im Beisein von Fachbereichsleiterin Sabine Baumeister, Schulleiterin Natalie Ederer und Klassenlehrerin Lisa Kuhn überbrachte er die Schulstartersets und wünschte den jungen ABC-Schützen viel Spaß und Erfolg beim Lernen.

In der praktischen Schulbrotbox befinden sich bunte Malstifte, ein Hausaufgabenheft, ein gesunder Pausensnack und eine Eintrittskarte für das Hallenbad, das in Kürze wieder seine Pforten für die Saison 2020/21 öffnet. Außerdem beinhaltet das beigelegte Hausaufgabenheft einen Stundenplan, Tipps für ein gesundes Pausenbrot, Witze und mehr.

Natürlich wollten die Schülerinnen und Schüler unbedingt wissen, was ein Bürgermeister denn so alles macht. Lukas Braun erzählte von seinem breitgefächerten Aufgabengebiet. Anschließend wollte der Verwaltungschef umgekehrt von den Schülern wissen, wie die ersten Schultage verlaufen sind. Nach Auskunft der Klasse waren die ersten Tage in der Welt des Wissens, der Buchstaben und Zahlen jedenfalls außerordentlich spannend. Auch der Spaß kam dabei nicht zu kurz. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020