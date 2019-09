Schule hat begonnen

Odenwald-Tauber.Die Ferienzeit ist in Baden-Württemberg zu Ende. Seit Mittwoch läuft für viele Kinder und Jugendliche wieder der Alltag wie gewohnt mit viel zu frühem Aufstehen und den normalen Facetten, die der „Ernst des Lebens“ mit sich bringt. Erstmals begann in Baden-Württemberg das neue Schuljahr an einem Mittwoch. Sonst üblich war ein Montag. Das zuständige Ministerium begründete die Verschiebung mit dem Beginn der Sommerferien (Montag anstatt üblich Donnerstag), weil sich die „Nachfrage nach touristischen Angeboten dann besser verteilt.“ In diesen Tagen sind auch einige Zehntausend „ABC-Schützen“ unterwegs auf ihrem ersten Schulgang. Bei den meisten wird die Vorfreude auf die Schule im Vordergrund stehen und als Ereignis der ganz besonderen Art in Erinnerung bleiben. Beste Glückwünsche zum Schulanfang wurden um 1950, als die abgebildete Ansichtskarte entstand, vor allem über das Medium Postkarte zum Ausdruck gebracht. Heute ist dieses Medium leider schon nahezu in Vergessenheit geraten. bege/Karte: Sammlung Geisler

