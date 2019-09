Schüler und Lehrer müssen wieder ran

Lauda-königshofen.Der Unterricht beginnt an den Schulen der Stadt Lauda-Königshofen nach den Sommerferien in der kommenden Woche wie folgt:

Gemeinschaftsschule Lauda: Die Einschulung der Erstklässler erfolgt am Freitag, 13. September. Um 9 Uhr findet in der katholischen Kirche in Oberlauda ein ökumenischer Gottesdienst statt.

Die Einschulungsfeier beginnt gegen 10 Uhr in der Stadthalle (Süd) oder in Oberlauda.

Grundschule Süd: Am Mittwoch, 11. September, beginnt der Unterricht für die Klassen 2a,b bis 4a,b um 8.15 Uhr und endet um 11.55 Uhr. Die Klassen 2c bis 4c um 8 Uhr bis 15 Uhr. Die Betreuung bis 16.30 Uhr findet satt.

Grundschule Oberlauda: Die Klassen in Oberlauda beginnen am 11. September um 8 Uhr und enden um 12.20 Uhr.

Sekundarstufe: Der Unterricht beginnt für die Lerngruppen 6 bis 10 am11. September um 7.30 Uhr und endet um 12.20 Uhr.

Die Einschulung der 5. Klasse findet am Donnerstag, 12. September, um 8.30 Uhr statt.

Turmbergschule Königshofen: Am Mittwoch, 11. September, beginnt der Unterricht für die Grundschulklassen 2 bis 4 um 8. 25 Uhr und endet um 12.05 Uhr. Die Einschulung der Erstklässler erfolgt am Freitag, 13. September.

Lindenschule Gerlachsheim: Am 11. September beginnt der Unterricht in der Lindenschule für die Klassen 2 bis 4 um 8.30 Uhr und endet um 12.05 Uhr. Die Einschulung der neuen Erstklässler ist am Donnerstag, 12. September.

Balbachschule Unterbalbach: Am Mittwoch, 11. September, beginnt der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 um 8.20 Uhr. Die Einschulung der Erstklässler erfolgt am Freitag, 13. September. Für alle Schüler findet an diesem Mittwoch ein Schuljahresanfangsgottesdienst um 9 Uhr in der St.-Markus-Kirche in Unterbalbach statt. Anschließend feiert die Schule gemeinsam ab zirka 10 Uhr die Einschulungsfeier im Pfarrzentrum.

Über die Regularien der Einschulung sind die Eltern bereits in einem Schreiben informiert. Eine Betreuung der neuen Erstklässler vor ihrem Einschulungstag ist aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich.

Josef-Schmitt-Realschule: Der Unterricht beginnt für die Klassen 6 bis 10 am Mittwoch, 11. September, um 7.30 Uhr.

Die Einschulung der 5. Klassen findet am Mittwoch, 11. September, um 14 Uhr in der Stadthalle in Lauda statt. Der erste Unterrichtstag der 5. Klassen beginnt am Donnerstag, 12. September, um 7.30 Uhr und endet um 11.55 Uhr.

Martin-Schleyer-Gymnasium: Der Unterricht beginnt am Mittwoch, 11. September, für die Klassen 6 bis 10 und für die Jahrgangsstufe 1 um 7.30 Uhr. Die Einschulung der Fünftklässler beginnt am Mittwoch, 11. September, um 17 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.09.2019