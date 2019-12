Schöne und beliebte Tradition

Erneut fand pünktlich zum Beginn der Adventzeit auf Initiative des Ortschaftsrates Messelhausen ein feierliches Schmücken des großen Weihnachtsbaums in der Dorfmitte statt.

Messelhausen. Dabei nutzten erneut viele Kinder und Familien aus dem Ort die Gelegenheit, selbst gebastelte Geschenkpäckchen auf dem Weihnachtsbaum vor dem ehemaligen Rathaus anbringen zu lassen. Durchgeführt wurde die Aktion durch Michael Reinhard von der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Messelhausen, und abermals mit Unterstützung durch Schlepperfahrer Alois Kuhn.

Der Weihnachtsbaum war, wie in den vergangenen Jahren, von der Stadt Lauda-Königshofen gestiftet und vom städtischen Bauhof aufgestellt worden, der auch die Lichterkette anbrachte.

Federführend für die Aktion, die zum sechsten Mal erfolgte, war im Namen des Ortschaftsrates nochmals die Initiatorin, bisherige Organisatorin und ehemalige Ortsvorsteherin Karola Kuhn. Sie dankte ebenso wie der mittlerweile amtierende Ortsvorsteher Hans-Christian Braun der Stadt, dem Bauhof, der Messelhäuser Abteilungswehr und den beteiligten Helfern für die Unterstützung.

Darüber hinaus zeigten sich beide erfreut über die in diesem Jahr wiederholt große Teilnehmerzahl, die zeige, dass das Weihnachtsbaumschmücken nach wie vor sehr gut angenommen werde.

„Die Kinder freuen sich jeweils bereits im Vorfeld auf diesen Tag und sind voller Stolz, ihre gefertigten und sichtbar mit ihrem Namen versehenen Geschenke an dem Weihnachtsbaum anbringen zu lassen“, berichtete Kuhn.

Aufgrund der vielen positiven Resonanzen und der hohen Anzahl mitmachender Familien werde das sich inzwischen etablierte Weihnachtsbaumschmücken am ersten Adventswochenende bis auf Weiteres jährlich fortgesetzt, versicherte Ortsvorsteher Braun.

Im Anschluss an die Aktion wurde auch heuer wieder ein gemütliches Beisammensein geboten – diesmal im benachbarten Pfarrhaus und Probenraum des örtlichen Kirchenchors, da das Gebäude des ehemaligen Rathauses und der künftigen Heimstätte der Feuerwehrabteilung Messelhausen derzeit umgebaut und saniert wird.

Am Sonntag, 8. Dezember, findet um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Burkhard in Messelhausen das traditionelle Adventskonzert mit den Musikkapellen Messelhausen und Oberlauda sowie dem Kirchenchor St. Burkhard statt. Zur Aufführung kommen sowohl traditionelle Advents- und Weihnachtsweisen als auch moderne Stücke. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. pdw

