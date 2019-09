Schlussspurt der 60 Aussteller auf der Agima

Königshofen.Auch am Schlusswochenende präsentieren rund 60 Unternehmen und Institutionen aus der Region und darüber hinaus auf der Aktuellen Gewerbe- und Industrie-Messe im Taubertal (AGIMA) in Königshofen noch bis einschließlich Sonntag, 22. September, jede Menge interessante und attraktive Neuigkeiten, Produkte und Dienstleistungen verschiedenster Branchen.

Dazu zählen in drei Messehallen auf einer Gesamtfläche von über 3000 Quadratmetern unter anderem die Themen Wohnen und Haushalt, Bauhandwerk, Heizungs-, Sanitär- und Energiesysteme, Lifestyle, Gesundheit, Fitness und Wellness, Optik, Kraftfahrzeuge, Finanzen, Vermögensbildung und Vorsorgemöglichkeiten, Kunstmalerei, Wein, Medien und Netzwerk sowie soziale und öffentliche Dienste.

Nach den ersten vier Messetagen verzeichneten die Aussteller und Agima-Chefin Sabine Dattenberg in einer Halbzeitbilanz abermals sowohl eine beachtlich zahlreiche Besucherresonanz als auch eine reges Interesse an den Angeboten verzeichnen. Für eine Bewirtung mit einer attraktiven Auswahl an Wein-, Sekt- und Secco-Spezialitäten sorgen im Eingangsbereich die Becksteiner Winzer sowie mit Snacks und Getränken erstmals „GH Prosound und GH Proevent“ aus Königshofen.

Wie bereits seit über zwei Jahrzehnten findet die Gewerbe- und Dienstleistungs-Schau im Taubertal auch diesmal parallel zur traditionellen Königshöfer Messe statt.

Nach Schätzungen strömen während der acht Messetage erfahrungsgemäß jährlich mindestens rund 70 000 bis 80 000 Besucher durch die Hallen der Agima.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019