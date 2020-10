Schaufenster mit neuen Fotos bestückt

Lauda.Die BSW-Fotogruppe hat Anfang Oktober wieder die „Schaufenster Funke“ in der Pfarrstraße neu bestückt. So sind nun in zwei Fenstern Bilder eines Ausfluges nach Ludwigsburg zu „Sandworld“ und auch der nachfolgenden Kürbisausstellung zu sehen. In einem weiteren Fenster werden darüber hinaus Bilder des „Japanischen Gartens“ in Würzburg gezeigt. Das vierte Fenster zeigt die Nachbarstadt Tauberbischofsheim. Entstanden sind auch diese Bilder während einer gemeinsamen Fototour. Bild: Fotogruppe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.10.2020