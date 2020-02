Scharfzüngiges von „Schrecko“

Die Heckfelder verstehen es zu feiern. Unter dem Motto „70er, 80er und 90er“ ging der traditionelle Kappenabend des FC über die Bühne.

Heckfeld. Das unter Leitung von „Gerdi“ geschmückte Sportheim war voll besetzt. Tobias Sauer hatte wieder ein kunterbuntes Programm, das keine Langeweile aufkommen ließ, zusammengestellt. Nach Begrüßung und Vorstellung des „Rinschbachtal-Duos“ führte er, unterstützt von „Vido“, mit viel Witz und Humor durch das vierstündige Programm. Der Heckfelder Faschingsgruß „Goikr Helau“ verstummte den ganzen Abend nicht. Jede Menge Raketen wurden zudem gezündet.

„Reifere“ Prinzengarde

Wenn sich die NG Oberlauda schon in Heckfeld eindeckt, präsentierte Tobias als Antwort das erste Heckfelder Prinzenpaar: Prince Funcel I. mit seiner polnischen Prinzessin Magda I. Stellt doch die NGO das elegantere Prinzenpaar, so hatte doch der FCH mit „Vido“ und „Pfetzi“ die „reifere“ Prinzengarde. Man habe sich schon mal bei der NGO umgeschaut und vermisse jetzt nur noch eine Ehrenloge.

Die Prinzengarde der Bischemer Kröten sowie das Tanzmariechen der NG Grünsfeld, Shamilia Almestica, begeisterten das närrische Publikum. Beide durften aber erst nach einer Zugabe wieder die Bühne verlassen.

Anschließend ergriff der Präsident der NGO, Heiko Ebert, mit einer Elferratsabordnung zu Gast, das Wort und übernahm mit dem Schlachtruf „Rootze Helau“ die Bühne. Öwerlaude kenne jeder, ein Ort der Glückseligen – „Heckfeld kennt mer a e bissle. Heckfeld zu finne war gar nicht so einfach“, schließlich kenne auch das Navi nur Öwerlaude. „Das wundert uns nicht“, entgegnete ihm Tobi: Selbst der Bürgermeister fahre in Oberlauda nur im Kreis. Mit Gesangseinlagen wie „Tränen lügen nicht“ oder „Oh, wie sind sie schön“ brachte er den Saal zum Kochen. Es war nur nicht klar, ob er damit das „Oberlaudaer oder Heckfelder“ Prinzenpaar meinte. Dann berichtete er noch von den drei „Halbwilden“ auf der Bühne in der Fremdensitzung – Heckfeld strecke jetzt sogar nach Kindergarten und Grundschule sogar schon die Hände nach der Oberlaudaer Kultfremdensitzung aus. Und selbst der Marianne werde nachgesagt, dass sie schon den meisten Öwerlaudemer die Köpfe gewaschen habe.

Was so alles „Einen Besuch im Kino“ mit sich bringt, zeigten die Turnerfrauen von Heckfeld: Doris, Silvia, Ria, Marianne, Conny und Anne begeisterten mit einer Pantomimendarstellung das Publikum. Mucksmäuschenstille und heftiges Gelächter zeigte, dass diese Darbietung gelungen war. Herausragend das Heckfelder Bühnenass Marianne mit ihrer unnachahmlichen Mimik und Gestik. Alles war gespickt mit tollen Darbietungen dazwischen, wie den Unterschüpfer Schlossgeistern mit ihrem Showtanz „Phantom der Oper“, der Tanzdarbietung des Königshöfer Tanzmariechens Ira Jonas, dem begeisternden Showtanzes der Königshöfer Schnokettis „Alles steht Kopf“.

Die schwächelnde Heckfelder AH sah sich nicht im Stande – wie letztes Jahr angekündigt –, die Dittwarer AH zu verstärken, so dass diese im knackigen Alter, mit gekonntem Hüftschwung zu Boney M, mit „Ma Baker oder Daddy Cool“ die Bühne rockten.

Und weiter ging’s zum Highlight des Abends – das Heckfelder Büttenass „Schrecko“ zum zehnten – aufgrund seiner Scharfzüngigkeit sehnsüchtig erwartet, aber auch gefürchtet, denn ihm entgeht nichts.

Nach dem Soundcheck mit Peter Haring kam er gleich zur Sache: Wer ist da, wer ist nicht da und wer kommt nächstes Jahr beleidigt nicht mehr? Er habe so seine Erfahrungen gemacht. Nach seinem Bandscheibenvorfall im letzten Jahr mit OP-Termin am Aschermittwoch sei er sich sicher, dass alle Narren an diesem Tage nur um ihm geweint hätten. Bei seiner Reha sei ihm das Kürzel klar geworden: Reha bedeute Rentnerhaus.

Von den Rentner-Cops

Den einen bezeichnete er sogar nur noch als Gerdis Ersatzteillager, der sowieso nur noch in Rente wolle. Die Heckfelder Rentner-Cops, immer bestens informiert, immer als erster Vorort, mit E-Bike im Ort, Flur und Wald unterwegs, stets auf der Suche nach illegal abgelegten Gelben Säcken oder sonstigen illegalen Entsorgungen, könnte man als Exportschlager auch Oberlauda anbieten. Dann bekäme der Begriff „weites Land“ mit Bonanza eine neue Bedeutung. Man müsste nur die Pony-Ranch mit Saloon als Sheriffs-Office reaktivieren.

Von einer Fee wusste er zu berichten, die am „Brünnle“ das Kulmbacher auf wundersame Weise vermehrte. Auch einen Seitenhieb auf den Bürgermeister-Wahlkampf verkniff er sich nicht. Ein Hesse gehe und schon wieder seien „Hessen“ auf der Kandidatenliste. „Bringt eure Schnittchen in Sicherheit“, mahnte er das Publikum an. Angesichts der künftigen Herausforderungen dieser Gesamtstadt frage er sich, was einen antreibe, hier zu kandidieren. Da seien wohl welche „wirr wohl“.

Den Öwerlaudemer gibt er zum Abschluss noch den Rat: „Wir sind beide doch nur Randgebiet.“ Deshalb rät er den Öwerlaudemern, sich in Oberheckfeld umzubenennen. „Schrecko“ wurde mit langanhaltendem, tosendem Beifall verabschiedet.

Bei der anschließenden Kostümprämierung setzte sich Horst mit seinem Trainingsoutfit aus grauer Vorzeit vor Semira und Christian durch.

Der nächste Lokalbeitrag „Weihnachtszauber“ von Udo Hönninger und Jakob Suchyta nahm das Thema Glühweinstand und Heidelbeerallergie aufs Korn.

Genauso durften die Oberlaudaer „Rotzen“ mit ihrem Schautanz „Anastasia – die Legende der Zarentochter“ wie die Grünsfelder „Hasekühle“ mit ihrer beindruckenden Tanzdarbietung „Ab geht die Post“ die Bühne erst nach einer Zugabe und tosendem Beifall verlassen.

Mehrere Zugaben

Der Abschluss dieses gelungenen Abends gehörte den Öwerlaudemer „Säübochklopfer“, die mit ihren Rhythmen das Publikum in ihren Bann zog. Erst nach mehreren Zugaben wurden sie vom mitswingenden und klatschenden Publikum entlassen.

Tobias Sauer würdigte abschließend alle Akteure, das Publikum und das „Rinschbachtal-Duo“ für den mitreißenden, kurzatmigen Abend. „Wer nicht da war, hat etwas versäumt, aber es war sowieso kein Platz mehr frei.“ fch

