Lauda-Königshofen/Boxberg.Sascha Binder kommt auf Einladung des SPD-Landtagskandidaten Anton Mattmüller am Freitag, 19. Februar, in den Main-Tauber-Kreis. Binder ist Generalsekretär der SPD Baden-Württemberg und Mitglied des Landtags. Gemeinsam mit Anton Mattmüller und der SPD-Bundestagskandidatin Odenwald-Tauber Anja Lotz wird er sich an mehreren Stationen über die örtliche Situation informieren. In Lauda ist ein Treffen mit Bürgermeister Dr. Lukas Braun sowie Vertretern des Caritasverband im Tauberkreis geplant. In Boxberg gibt es ein Gespräch mit Vertretern der Bürgerinitiative „Frankenbahn für Alle“. spd

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.02.2021