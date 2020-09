Sänger und Handwerker mit Leidenschaft

Lauda.Seinen 90. Geburtstag feiert an diesem Freitag Adam Brunner aus Lauda. Der Jubilar wurde am 25. September 1930 im südungarischen Baranyajeno (Komitat Baranya) geboren. Dort besuchte er acht Jahre lang die Schule bis zum Hauptschulabschluss. „In der ersten bis dritten Klasse fand der Unterricht auf Ungarisch, von der vierten bis sechsten Klasse überwiegend auf Deutsch sowie in der siebten und achten Klasse wiederum ausnahmslos in ungarischer Sprache statt, da dann Deutsch insbesondere auch von den Russen verpönt war“, erinnert sich Adam Brunner. Nach der Schulzeit begann er eine Ausbildung als Elektroinstallateur bei seinem Onkel, die er nach einem Jahr abbrechen musste.

Denn im Juni 1946 wurden der damals 16-Jährige und seine Eltern als Donau-Schwaben aus Ungarn vertrieben. In Deutschland landeten sie als Neuankömmlinge zunächst in einem sogenannten Ruckenlager in Wasseralfingen bei Aalen und anschließend auf einem Aussiedlerhof bei Hüttlingen (Ostalbkreis), wo die Familie bis 1958 wohnte.

Während sein Vater bei den Schwäbischen Hüttenwerken arbeitete, setzte Brunner bei einer Elektroinstallationsfirma in Aalen seine Ausbildung fort, die er 1948 mit der Gesellenprüfung abschloss. Danach war er im US-Ausbesserungswerk und ab 1949 bei den Schwäbischen Hüttenwerken als Betriebselektroniker beschäftigt. Nach dem Verlust eines Auges bei einem Betriebsunfall absolvierte er 1963 seine Meisterprüfung als Elektriker und eine Fortbildung zum Wärmetechnikfachmann. Ab 1964 war Brunner Zivilangestellter bei der Bundeswehr in Sigmaringen, Stetten am Kalten Markt und Calw, bevor er nach Tauberbischofsheim in die Kaserne kam. Von 1966 bis zu seinem Ruhestand 1990 wirkte Adam Brunner als Elektromeister bei der Bundeswehr in Königshofen im Bunker „Gustav“ und dessen Außenstellungen der Radarführungsabteilung 23.

1957 hatte der Jubilar beim Roten Kreuz und bei einem Tanzkränzchen Antonie Weiß aus Wasseralfingen kennengelernt. 1959 heirateten beide in Hüttlingen. „Ich wollte in eine Großfamilie und nicht mehr alleine sein“, erzählt er schmunzelnd in Anbetracht, dass seine Ehefrau zahlreiche Geschwister hatte, er selbst jedoch nach dem frühen Tod eines Geschwisters ab da als Einzelkind aufwuchs.

Aus der Ehe von Antonie und Adam Brunner, die im vergangenen Jahr ihre Diamantene Hochzeit begingen, entsprangen und zwei Söhne sowie eine Tochter. Mittlerweile zählen vier Enkel und vier Urenkel zur Großfamilie.

Nachdem die Brunners von 1966 bis 1972 in einer Wohnung der Bundeswehr logierten, ist seit 1972 ein Reihenhaus mit schmuckem Garten das Domizil. Der Garten unter anderem mit seinen Hecken und Buchsbäumen zählt zu Adam Brunners Hobbys. Noch heute beschäftigt er sich mit elektrischen als auch mechanischen Bastel-, Werk- und Reparaturarbeiten sowie Holzarbeiten in seiner Kellerwerkstatt, die als vollständige Schreinerstätte mit einer Absauganlage und einer Fräsmaschine ausgestattet ist. „Bei mir wird nichts weggeworfen, sondern möglichst alles repariert“, lautet seine Devise. Zudem besitzt Brunner bis heute die Spezialwerkzeuge seines Vaters, die dieser zur Herstellung von Holzschuhen verwendet hatte.

Brunner verfasst Jugenderinnerungen und seine Lebensgeschichte. Eine weitere Leidenschaft ist der Chorgesang. So wurde er kürzlich vom Männergesangverein Oberlauda, bei dem Brunner seit 36 Jahren im zweiten Tenor mitwirkt, für sein 70-jähriges Jubiläum aktiver Sängerschaft mit einer Ehrenurkunde und -nadel des Deutsche Chorverbands ausgezeichnet, nachdem er bereits 34 Jahre lang aktives Chormitglied in Hüttlingen war. Im vergangenen Jahr wurde er von den dortigen Chorfreunden, zu denen er nach wie vor Kontakt hat, für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Früher spielte Adam Brunner bei der Musikkapelle Hüttlingen Klarinette. Das Instrument bekam eine Enkelin von ihm geschenkt. „Gesundheit für die Familie sowie noch möglichst lange die Arbeiten und Hobbys ausführen können“, wünscht sich der Jubilar zu seinem 90. Geburtstag. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den vielen Glückwünschen an. pdw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020