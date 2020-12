Ruftaxi bringt die Fahrgäste sogar bis an die Haustüre

Main-Tauber-Kreis.Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember wird der Ruftaxiverkehr im Main-Tauber-Kreis um den Service der Haustürbedienung in einzelnen Städten und Gemeinden erweitert.

Der neue Service wird bei Fahrten nach 18 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztags angeboten. Er ist über eine entsprechende Kennzeichnung in den Fahrplänen ersichtlich.

Haustürbedienung bedeutet, dass die Fahrgäste an der eigenen Haustür abgeliefert werden. Der Zustieg erfolgt wie gewohnt an einer Bushaltestelle. Das Ruftaxiangebot ergänzt das Bus- und Bahnangebot im Landkreis und bietet eine tägliche, bedarfsgerechte Mobilität in den Tagesrandlagen, an Wochenenden und an Feiertagen sowie während der Schulferien.

Die Ruftaxifahrten sind bedarfsorientiert und müssen vorab, unter Telefon 0621/1077 077, über die Fahrplanauskunft des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar unter www.vrn.de oder in der kostenfreien myVRN-App bestellt werden.

Fahrgäste bestellen die Haustürbedienung direkt im Ruftaxi beim Fahrpersonal. Dieses entscheidet anhand der aktuellen Fahrplanlage über die Durchführbarkeit. Ist der Kundenwunsch aus betrieblichen Gründen einmal nicht umsetzbar, wird der Fahrgast bis zur bestellten Ausstiegshaltestelle befördert. „Das im Jahr 2018 kreisweit eingeführte und preisgekrönte Ruftaxisystem wird kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Wir freuen uns, dass wir nun bei ausgewählten Fahrten auch eine Haustürbedienung erproben und somit die Attraktivität des bedarfsorientierten Mobilitätsangebots weiter steigern können“, erklärt Landrat Reinhard Frank.

Jochen Müssig, Dezernent für Kreisentwicklung und Bildung, freut sich über den erweiterten Service und ergänzt, dass die Haustürbedienung eine freiwillige Mehrleistung des Landkreises darstellt. „Gerade in der dunklen und kalten Jahreszeit verbessert der neue Service den Komfort und die Sicherheit“, informiert Müssig.

Im Ruftaxi wird der VRN-Tarif zur angewendet. Eine Fahrt im Ruftaxi kostet in der Regel den gleichen Preis wie eine Fahrt im Linienbus. Inhaber von VRN-Halbjahres- und Jahreskarten können das Ruftaxi kostenfrei nutzen.

Für das neue Serviceangebot wird je Haustürbedienung ein Zuschlag erhoben. „Da es sich um einen Probebetrieb handelt, ist die Haustürbedienung zunächst auf Orte mit weniger als 3000 Einwohnern beschränkt. In Bad Mergentheim, Igersheim, Lauda, Osterburken, Rothenburg ob der Tauber, Tauberbischofsheim, Weikersheim und den Wertheimer Stadtteilen Altstadt, Bestenheid und Wartberg wird keine Haustürbedienung angeboten“, erklärt VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas. Personen ab sechs Jahren müssen in Bus, Bahn und Ruftaxi sowie an Bahn- und Bussteigen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Informationen zum Fahrplan und zu den Tarifangeboten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar GmbH (VRN) gibt es im Internet unter www.vrn.de, in der kostenlosen myVRN-App und unter www.vgmt.de.

Rund um die Uhr erreichbar ist die Fahrplanauskunft und RufTaxi-Zentrale unter der Servicenummer 0621/1077077.

Das VGMT-Team ist während der Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle in Lauda, Telefon 09343/62140, erreichbar. vgmt

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020