Rückblick auf sehr aktives Vereinsjahr

Lauda.Der Wanderclub traf sich zur Jahreshauptversammlung. Für ein erfolgreiches Wanderjahr, zu deren Gelingen viele aktive Mitglieder ihren Anteil beigetragen hätten, bedankte sich der Vorsitzende Wolfgang Bischof. Sein Lob ging an den Vorstand, die Wanderführer für die Planung und Durchführung der Wanderungen und nicht zu vergessen, die Mitwanderer, die an den geplanten Wanderungen teilgenommen haben.

Nach dem Totengedenken, ließ der Vorstzende das Wanderjahr Revue passieren und berichtete über dessen Geschehnisse. Nach dem gemeinsamen Mittagessen begann der Bericht über die 16 durchgeführten Wanderungen. Es gab eine Änderung des Wanderzieles, als Ersatz für eine Wanderung wurde die Buga in Heilbronn besucht.

Das Wanderjahr begann mit der Dreikönigswanderung nach Königshofen über Marbach und im Januar nochmals von Lauda über den Herrenberg nach Grünsfeld. Im Februar ging es bei gutem winterlichem Wetter in Dittwar auf die Höhen des Wieselberges.

Die geplante Märzwanderung führte durch den Oesfelder Wald vorbei an der Fürstenkapelle und wird den Teilnehmern unvergessen bleiben, besonders auch wegen des einsetzenden Sturms und Regens auf den letzten Kilometern .

Im April fand eine Rundwanderung in den Weinbergen von Tauberrettersheim, sowie eine Wanderung durch Feld und Wald in Schönfeld statt. Für den Mai stand eine Wanderung in Creglingen durch das Herrgottstal auf dem Plan. Der Juni begann mit einer Wanderung in Reicholzheim auf Tauberhöhen, eine Wanderung in Unterbalbach auf den Vogelsberg und noch eine Rundwanderung durch den Ahornwald bei Heckfeld.

Im Juli waren der Besuch der Buga in Heilbronn sowie eine schöne Rundwanderung durch ein Feuchtbiotop bei Angeltürn angesagt.

Im September fand eine Wanderung in Dertingen Wüstenzell statt. Weitere Events im Oktober waren eine Wanderung in Markelsheim in Richtung Apfelbach, sowie die schon tradionelle Kerwewanderung in Lengenrieden. Im November zu guter letzt stand das Entenessen in Unterwittighausen mit kleinerer Wanderung zuvor auf der Tagesordnung.

Mit Ausgabe des neuen Wanderplanes 2020 ging es weiter im Programm.

Verschiedene Berichte

Es folgten der Bericht des Kassierers sowie der Kassenprüfer und die Entlastung durch die Mitglieder. Der Wegewart Hartmut Weber gab seinen Bericht über die erfolgten Arbeiten und Kontrollen ab.

Wanderwart Otmar Hohnerlein kam nun mit offiziellen Zahlen und Statistiken zu den verschiedenen Wanderungen.

Mit dem Lied Leise rieselt der Schnee wurde die Hauptversammlung beendet. wobi

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019